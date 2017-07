Morognak a pozsonyi buszsofőrök az alacsony bérek miatt

Legfontosabb követelésük az, hogy az órabérük egy euróval növekedjen. Arra is szeretnének gyógyírt találni, hogy az ünnepnapokat is fizessék ki a munkavállalók számára. A dolgozók már gyűjtik az aláírásokat, hogy az esetlegesen meghirdetett sztrájkra bebiztosítsák a többséget. Ha már morogni kezdtek, annak is hangot szeretnének adni a DPB alkalmazottjai, hogy a járműpark műszaki állapota gyatra. Mindezek miatt nem tartják kizártnak, ha a tárgyalások kudarcba fulladnak, figyelmezető jelleggel beszüntetik a munkát.

Jozef Hitka, a DPB Autošofér szakszervezet vezetője szerint mindent lehetőséget megragadnak annak érdekében, hogy a vállalat sofőrei rendes bérezést kapjanak és ne hagyják el a jelenlegi munkahelyüket.

Cas.sk