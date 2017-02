Morvay Péter lett a Bél Mátyás Intézet igazgatója​

Rudolf Chmel továbbra is a Híd think-thankjének elnöke marad, és az eseményekben gazdag 2017-es esztendő első konferenciájának is az ő védnöksége alatt valósul meg. Változás állt be azonban az igazgatói poszton. Júlia Šagátová, ideiglenes igazgató helyét Morvay Péter veszi át. „Ebben az évben rekordmennyiségű konferenciával és workshoppal készülünk, külön köszönet németországi (HSS,KAS) és EU-s partnereinknek (WMCES). A Bél Mátyás Intézet idei legfontosabb feladata, hogy politikai háttérmunkával segítse a végrehajtásban tevékenykedő munkatársakat” nyilatkozta Morvay.

Fontos új elem továbbá a független, főleg párton kívüli szakemberekből álló kuratórium létrejötte. Ez a Bél Mátyás Intézet egyfajta tanácsadó szerveként működik majd, melynek véleményét a párt elnöksége minden egyes ülésekor kikéri majd.

A Bél Mátyás Intézet 2014-től működik, küldetése a polgári Szlovákia víziójának kibontása, megerősítése és népszerűsítése, kutatási, oktatási és közpolitikai eszközökkel.

