Most akkor magyar vagy német az SNS-es Danko mamája?

Olyan hű, de nagy hírértéke nem is lenne ennek az eseménynek, ha az egyik házelnököt nem Kövér Lászlónak hívnák, a másikat pedig nem a rossz emlékű SNS juttatta volna pozícióba. De hát így esett, hogy most ez a nagy büdös konstelláció, és különben is, törődjünk bele, ez egy szokványos együttlét volt. Egy informális találkozó, ami, fogjuk rá, nem példa nélküli.

Ennél érdekesebb Andrej Danko családi hátterének állítólagos kiteregetése az estebéd során, ami amolyan SNS-es coming outtal ér fel. Az est folyamán a nemzetiek elnöke – vélhetően a tikkadt szöcske nevezetű echte magyar nedű fogyasztásától - olyan hangulatba került, hogy a finnugor származású nagymamájáról kezdett kiselőadást tartani Kövérnek. Erről tegnap be is számoltunk, és mára szinte el is felejtettük az egészet, amikor az egyik szlovák medium munkatársa a parameter.sk-ra hivatkozva firtatni nem kezdte a kérdést a szlovák törvényhozás elnökénél. Az egyik kereskedelmi televízió munkatársa annak akart utána járni, hogy anno, 2013-ban Anna Belousovovának igaza volt-e abban, amikor Danko magyar őseiről kezdett pampogni a maga keresetlen stílusában.

Danko sajtósa erre megírta a minden elkötelezett SNS-est lecsillapító választ: a nemzetiek vezérének jó édesanyja mindössze szepességi szász gyökerekkel rendelkezik. Ez az egyszerű magyarázat arra, hogyan került a német nyelvtől nem idegen “ö” betű Danko anyukája nevébe. A Görgeibe.

Szóval mindenki lenyugodhat, nincs itt semmi látnivaló.

(sárp)