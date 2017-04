Mourinho harmadszor néz szembe ellenfélként a Chelsea-vel

A vasárnap késő délutáni lesz a szezon során a harmadik alkalom, hogy a Manchester Unitedet irányító José Mourinho volt együttesével néz farkasszemet. Eddigi két találkozásukon a fővárosi csapat nyert, előbb a bajnokságban 4-0-ra, majd az FA Kupa negyeddöntőjében 1-0-ra, így a portugál szakembernek nem sok örömben volt része korábbi játékosai ellen. Bár a két említett összecsapás a Stamford Bridge-en volt, most az Old Traffordon is Antonio Conte gárdája az esélyesebb, hiszen legutóbb múlt hétvégén lépett pályára, míg az ötödik manchesteriek csütörtökön még az Európa Liga negyeddöntőjében mérkőztek az Anderlechttel.

A londoniak jelenleg hét ponttal vezetik a bajnokságot a városi rivális Tottenham előtt, így a hátralévő hét találkozójukon ötször kell nyerniük a biztos bajnoki címhez. Vasárnapi győzelmük fontos lépés lenne efelé, ugyanis nem csökkenne az előnyük a hajrát megelőzően, amelyben az élmezőny csapatai közül már csak az Evertonnal játszanak.

A forduló nyitómeccsén a Tottenham a Bournemouth-t fogadja, és esetleges győzelmével nyomást helyezhet rangadóra készülő riválisára. Mauricio Pochettino csapata remek formában van, sorozatban hat győzelemnél tart, és lélektanilag is fontos lenne számára a jövő hétvégi, Chelsea elleni FA Kupa-elődöntő előtt egy újabb siker.

A harmadik Liverpool és a negyedik Manchester City sem számíthat könnyű percekre a nyolcadik West Bromwich Albion, illetve a kilencedik Southampton otthonában, míg a hatodik Arsenal a kiesés elől menekülő Middlesbrough ellen próbálja megszakítani négy bajnoki óta tartó idegenbeli vereségsorozatát.

Premier League, 33. forduló:

szombat:



Tottenham Hotspur-Bournemouth 13.30

Crystal Palace-Leicester City 16.00

Everton-Burnley 16.00

Stoke City-Hull City 16.00

Sunderland-West Ham United 16.00

Watford- Swansea City 16.00

Southampton-Manchester City 18.30



vasárnap:



West Bromwich Albion-Liverpool 14.30

Manchester United-Chelsea 17.00



hétfő:



Middlesbrough-Arsenal 21.00



A tabella:

1. Chelsea 31 65-25 75 pont

2. Tottenham Hotspur 31 64-22 68

3. Liverpool 32 68-40 63

4. Manchester City 31 60-35 61

5. Manchester United 30 46-24 57

6. Arsenal 30 61-39 54

7. Everton 32 57-36 54

8. West Bromwich Albion 32 39-41 44

9. Southampton 30 37-37 40

10. Watford 31 36-52 37

11. Leicester City 31 39-51 36

12. Burnley 32 32-44 36

13. Stoke City 32 34-47 36

14. West Ham United 32 42-57 36

15. Bournemouth 32 45-59 35

16. Crystal Palace 31 42-50 34

17. Hull City 32 33-64 30

18. Swansea City 32 37-67 28

19. Middlesbrough 31 22-37 24

20. Sunderland 31 24-56 20



MTI/para