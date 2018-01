Mozgalmas évet zárt a szapi Csemadok

Az évzáró gyűlést a helyi Csemadok-elnök, Vida Mária nyitotta meg, majd Soós Kinga alelnök tartotta meg beszámolóját a tavalyi év eseményeiről. Elmondta, hogy az előző esztendőt februárban farsangi mulatsággal kezdték, majd a márciusi forradalomra emlékeztek, később Zsemlye Eti szervezésében immár második alkalommal valósulhatott meg a községben Banyabál. Természetesen húsvét közeledtével náluk sem maradhatott el a Húsvétváró, majd április végén a majális rendezvénye sem. Szintén májusban a községi hivatallal közösen szervezték meg az Anyák napját, majd június elején a gyereknapot közösen a szomszédos Csiliznyárad községgel. Júliusban került megrendezésre a III. Szapi Halásznap, aminek szervezésében és lebonyolításában a helyi Csemadok aktív tagjai is nagyban kivették a részüket. Még ebben a hónapban a vezetők az egész évben a rendezvényeken szereplő fiatalokat egy kirándulással jutalmazták meg, méghozzá az ausztriai Family Parkba.



Soós Kinga alelnök értékeli az elmúlt évet

Egy rövidebb pihenő után október végén rendezték meg az immár hagyományossá vált Tökös napot és Halloweent a helyi kultúrházban, majd novemberben a nyugdíjasnapon léptek fel a fiatal csemadokosok. Az év vége is mozgalmas volt a szervezet számára, hiszen december elején rendezték meg a Mikulásvárót, majd néhány héttel később a karácsonyi ünnepséget. A szervezet sikeresen pályázott a Bethlen Gábor Alaphoz, ahonnan 200 ezer forintot kaptak. A pénzt a hangtechnika modernizálására fordították.

Az évzáróra meghívást kaptak a járási vezetőség tagjai is. „Köszöntet kell mondanom a szapi szervezet egész éves munkájáért, hiszen úgy látom, hogy a Csemadok ebben a községben is teljesíti a küldetését, ami közel 70 éve ugyanaz, mégpedig, hogy egyesítse és erősítse a magyarságot” – mondta el Sátor Zoltán járási Csemadok-elnök. Kiemelte, örülnek, hogy a községi szervezeteket az önkormányzatok is támogatják, hiszen nélkülük nehezebb dolguk lenne. Elmondta azt is, hogy a Dunaszerdahelyi járásban található 67 településen, melynek zömén többségben vannak a magyarok, összesen 38 Csemadok-szervezet található, amit elszomorítónak tart.



Vida Mária (balról) és Vörös Piroska

A gyűlés végén Vida Mária elnöknő megköszönte két leköszönő vezetőségi tagnak a munkáját, illetve köszönetet mondott Vörös Piroskának is, aki évtizedeken keresztül ápolta a kultúrát a községben. A leköszönő vezetőségi tagok helyett egy, Mézes Vivien vállalta a tisztséget.

(dor)