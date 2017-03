Musicalfilm készül Pharrell Williams gyerekkoráról

A Variety és a Hollywood Reporter című amerikai magazinok szerint a filmet Michael Mayer Broadway-rendező jegyzi, de Williams és Mimi Valdes producer cége, az I Am Other is részt vesz a munkálatokban. A forgatókönyvet Martin Hynes (Toy Story 4) írja.

Pharrell Williams legutóbb A számolás joga című filmben működött közre producerként és zeneszerzőként.

A tízszeres Grammy-díjas zenész 2013-ban a Happy című slágerrel vált világszerte ismertté, a Gru 2 című animációs film betétdaláért Oscar-díjra is jelölték.

Williams a Virginia állambeli Virginia Beachen nőtt fel két öccsével együtt, anyja tanár, apja kétkezi munkás volt. Már fiatal diákévei alatt felfedezte zene iránti szeretetét, több zenekarban is játszott.

(MTI)