Nádas Gergely 17 év után hagyja ott a Tényeket

Nádas Gergely ugyanis 17 év és 5 hónap után a minap búcsúlevélben köszönt el a csatorna munkatársaitól. A hírt a 24.hu forrásai is megerősítették.

Nádas mindössze 21 éves volt, amikor az első anyaga lement a Tényekben, gyakorlatilag a szerkesztőségben nőtt fel. A 17 év alatt szerkesztők jöttek-mentek, tulajdonosok váltották egymást, de ő mindig a gépnél ült. Úgy tervezte, hogy 80 éves korában innen viszik el valamelyik idősotthonba.

Nádas Gergely 1999 szeptemberében kezdett a tévétársaságnál mint riporter. Emellett egy idő után a tenyek.hu honlap főszerkesztője is volt, egészen 2016 áprilisáig, amikor átalakították a Tények és így az online működését is. Pályáját a szakember 1997-ben a Média 6 Rádiónál és a VTV Szeged stúdiójában kezdte. Előbbinél 1998-ig, utóbbinál 1999-ig dolgozott. Ekkor igazolt át a TV2-höz, ahonnan most elköszönt.

Egyelőre nem tudni, hogy Nádas a továbbiakban hol folytatja pályafutását.

24.hu