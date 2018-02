Nádasdon is megpróbáltak becserkészni egy lányt a fekete kocsival?

Egy helyi hölgy arról számolt be a portálunknak, hogy este fél hét körül a faluban sétáltak, amikor történt az eset.

„A temető felé mentünk, a lányunk 15 méterre ment előttünk. A zebra előtt állt, amikor elment mellette az autó, majd rögtön lefordult a temető utcájába és leállította a kocsit. Kiszállt a sofőr, de mikor meglátott bennünket, felvette a kapucnit és vissza is sietett a kocsihoz, majd elhajtott”

– számolt be róla. Hozzátette, ők nem furgont láttak, mint az elmúlt héten több helyen is, hanem egy fekete VW Passatot sötétített üvegekkel, és azért figyeltek fel rá, mert olyan hirtelen, minden jelzés nélkül kanyarodott le a mellékutcába, majd rögtön le is állította a kocsit.

A hölgy elárulta, őket azért nem láthatta elsőre a kocsi sofőrje, mert egy út mellett álló Fabia takarásában voltak. Férje feljegyezte a kocsi rendszámát, amely lévai jelzésű volt. Az esetet azonnal jelezték a polgármesternek, nem sokkal később pedig a rendőrök csengettek a házuknál.

Kiderült, hogy ilyen rendszámmal csak egy ezüst színű Passat van a nyilvántartásban, így könnyen elképzelhető, hogy lopott. Sőt, az is, hogy ha az elmúlt héten tapasztalt esetekkel összefüggésben van a mostani, akkor az elkövető vagy elkövetők cserélgetik a rendszámot.

A hölgy elmondta, nem szeretne pánikot kelteni, de megrémültek attól, mi történhetett volna, ha nincsenek a közelben.

Érdeklődtünk a rendőrségnél is, Mária Linkešová kerületi rendőrszóvivő azonban mindössze annyit közölt, hogy foglalkoznak a bejelentésekkel. „Számos intézkedést foganatosítottunk, melyeket azonban érthető okokból nem fogunk konkretizálni” – szögezte le.

A gyanús fekete autóval először Felsőpatonyban találkoztak január 26-án. Az előpatonyi településrészen egy kisfiú mellett álltak meg, két férfi ült a kocsiban. Cukorkával próbálták rávenni a srácot, hogy szálljon be hozzájuk, közben azt mondogatták neki, hogy az anyukája küldte őket, hogy vigyék haza. A kisfiú nem hitt nekik és elfutott. A múlt héten egy bicikliző kisfiú nyomába eredt egy, a leírás szerint hasonló fekete furgon Apácaszakállason, de amikor szemből jött egy másik kocsi, megfordult és elhajtott. Hétközben a Győrhöz közeli Kisbácsán is láttak egy furgont, amely egy buszmegállónál próbált csokival meggyőzni egy kisfiút, hogy szálljon be hozzájuk. Pénteken pedig Dunaszerahelyen, a Csallóköz utca környékén látták, hogy egy sötét furgonban ülő személyek megpróbáltak megkörnyékezni egy gyereket.

Ami a kocsi rendszámát illeti, az első esetben nem volt, a második esetben pedig a kisfiú pozsonyi rendszámot említett, Kisbácsáról nincs ilyen információnk, Nádasdon pedig a jelek szerint lévai rendszám volt az autón. Különbözik a kocsi típusa is, de mindannyiszor fekete, sötétített üvegű autókról számoltak be.

Ugyan a feltételezett tettesek, akik gyerekeket próbálnak becserkészni, nincsenek meg, de feltételezhetően az erről szóló információk gyors terjedésének is köszönhető, hogy eddig nem sikerült senkit becsalogatniuk a kocsijukba.

Óva intünk mindenkit attól, hogy bármilyen sötét furgon ellen önbíráskodóan lépjen fel, ugyanakkor ha gyanús autót, személyeket lát gyerekek körül mozogni, jelezze azt a rendőrségnek és portálunknak!

(SzT)