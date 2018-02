Nagy József két év kihagyás után újra házas, elvette az exasszisztensét

És aztán tényleg így is lett: ma koraeste a tulajdonába tartozó dunaszerdahelyi Hotel Therma dísztermében le is bonyolították a polgári esküvői szertartást és az 50 éves politikus a nála legalább 15 évvel fiatalabb párjának örök hűséget esküdött.

Nagy József fent idézett bejegyzése szerint az ara, Lívia – aki nem mellesleg tavaly novemberig mellette dolgozott asszisztensként - felvállalta őt, a mozgalmas életét és az előző házasságában született négy gyermekét. A szintén hidas Rudolf Chmel csipkelődve meg is jegyezte neki, „Józsi, aki újra nősül, az nem is érdemelte meg a válását”. Ez persze nem így működik, de ezt maga a tréfálkozó Rudi bácsi is tudja, hiszen ő is kétszer mondta ki a boldogító igen.

"Két szerető szív üdvöt és nyomort megoszt" – hangzik az esküvői meghívó Krisztus előtti időkből származó mottója, de csak remélni merjük, hogy a felsoroltakból csupán a boldogságon kell majd osztozniuk a fiatal házasoknak.

(espé)