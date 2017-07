Nagymácsédon megnyílt a várva várt, felújított kultúrház

A körülbelül 2500 lelket számláló község kultúrházának felújítását több választási cikluson keresztül tervezték, majd a kivitelezést a közelmúltban sikerült megvalósítani.

"Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki ezt az ügyet támogatta. Büszke vagyok, hogy együttes erővel sikerült felújítanunk a művelődési házat, ami ezentúl helyet adhat bármilyen közösségi rendezvénynek"

- nyilatkozta a Paraméternek Lancz István, Nagymácséd polgármestere.

Lancz István polgármester

Az ünnepélyes átadón részt vett Gál Gábor (Híd), nagymácsédi származású parlamenti képviselő, valamint Rigó Konrád, a kulturális minisztérium államtitkára is. Rigó felszólalásában hangsúlyozta, hogy a kultúrház nem csupán egy épület, hanem egy közösségformáló helyszín.

"Biztos vagyok abban, hogy a megújult művelődési ház nagyon sok művészeti, kulturális és közösségi eseménynek fog helyet adni. Gratulálok a polgármester úrnak, és gratulálok önöknek, hogy egy ilyen szép kultúrházat sikerült összehozni"

- mondta beszédében az államtitkár.

Rigó Konrád kulturális államtitkár

A rekonstrukcióhoz hozzájárult a pénzügyminisztérium - amely a tetőcserepek megvásárlását támogatta -, a környezetvédelmi alap - amelytől a fűtésrendszerre kapott dotációt a község, de az önkormányzat nagyrészt banki hitelből finanszírozta a munkálatokat. Az összesen 600 ezer eurós hitelösszegből 100 ezer eurót útfelújításra, 500 ezret pedig a művelődési ház megújulására fordítottak.

A művház most tulajdonképpen olyan, mintha új volna: bővítették és modernizálták a konyhát, összenyitható, valamint klimatizált kis- és nagyterermet hoztak létre, melyek reprezentációs célokra is használhatók, valamint bármilyen előadás - színház, koncert -, és akár lakodalom megrendezésére is alkalmasak.

A felújított épületet azonnal használatba is veszik a helyiek. Szombaton a nagymácsédi öregfiúk focicsapata a pécsváradi öregfiúk labdarúgóit fogadják, és a barátságos mérkőzést követő mulatság már a kultúrházban kerül megrendezésre.

