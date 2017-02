NAGYMEGYER: Többet (termál)vízzel, mint gázzal

A lágy telek után akkor futott be egy keményebb, amikor Nagymegyer történetében először geotermikus energiával indult a fűtési idény a két lakótelepen.

Ennek ellenére elöljáróban elmondhatjuk, a teljesen új, még tesztüzemmódban működő rendszer eddig jól teljesített, pedig a mélyen mínuszos januári napok ugyancsak próbára tették.

Mint arról beszámoltunk, a múlt év október 6. napján kezdődött meg geotermikus energiával a fűtési idény a csallóközi város két lakótelepén, 1 300 lakásban, továbbá a művelődési központban, a szlovák óvodában és iskolában, valamint az egészségügyi központban. De a Corvin Mátyás lakótelepen, a korábbi piactér helyén tavaly fúrt 2 450 méter mély, másodpercenként 10,7 liter 93 fokos termálvizet adó kútból jut a termálfürdőbe is. A kazánháztól odáig, akárcsak a Komáromi úti lakótelepig, 2 600, illetve 1 550 méter új vezetéket fektettek le a 3,7 millió eurós beruházás keretében.

Dobis Ildikó és Ivan Bobkovič, a Nagymegyeri Városi Lakásgazdálkodási Kft. ügyvezetői, nem mellesleg mindketten önkormányzati képviselők, emlékeztetnek arra, hogy már az október meglehetősen hűvös volt, a januári zord idő pedig számukra is meglehetősen feszült órákat okozott, hiszen 1 300 lakás melegvíz- és hőszolgáltatása múlott rajtuk.

„Enyhébb téllel könnyebb lett volna, de hál’ istennek ez idáig nem történt komolyabb fennakadás – folytatja Dobis Ildikó. – Igaz, vannak rezervapumpák. December 31-én egy szivattyú hibát jelzett, kellett is pumpát cserélni, majd újraindítottuk a rendszert, ami egy kis időt igénybe vett. Előjöhet bármilyen műszaki probléma, Murphy törvénye, ugye, ami elromolhat, az el is romlik. Most éppen a vízkőlerakódás okoz gondot, mind a kútban, mind a vezetékekben, de egy hónapon belül megoldjuk. Mindeközben próbáljuk behagolni a rendszert, beállítani a paramétereket, hogy minél több energiát, vagyis hát a maximumot tudjuk kinyerni a termálvízből. Figyelni kell a mutatókat, a hő mozgását, a kazán, a hőcserélő teljesítményét, melyet több minden befolyásolhat.”

„Októberben, novemberben, decemberben, tehát az első három hónapban megspróroltunk 267 868 köbméter gázt – mondja Ivan Bobkovič –, következésképpen kevesebb széndioxidot engedtünk a levegőbe, mely azóta tisztább Nagymegyeren, mint volt azelőtt. És ha ezt átvetítem euróra, akkor eddig közel 100 ezer eurót takarítottunk meg azzal, hogy megléptük ezt a lépést, melynek terve már 2006-ban felvetődött. Különben maga a negyvenéves kazánház is megérett a teljes felújításra, ha nincs ez a beruházás, akkor is költeni kellett volna rá. Új belsőt, új technológiát, új külsőt kapott. Négy fűtő tart ügyeletet, tizenkét óránként váltják egymást. A kazánház előtti térre parkolót tervezünk. A furat nem lesz akadály, lényegében a föld alatt van a feje, azért egy kis szigetet alighanem kialakítunk körülötte.”

Az időjárásra visszatérve, Dobis Ildikó a következőket mondja: „2015-ben az átlaghőmérséklet fölött mozgott a hőmérő higanyszála, 2016-ban alá-alácsúszott, ennek ellenére, ahogy a kolléga említette, az első három hónap 100 ezer eurós megtakarítást eredményezett, így bízunk abban, hogy következő három hónap, a decembernél még hidegebb január és február erősebb lesz, a márciussal együtt, azaz ez a három hónap behozza a hiteltörlesztéshez még azt a 146 ezer eurót. A nyári időszakban pedig csak a kútról „mennénk”, az így megspórolt összeg elég volna a kamatok törlesztésére. Végeredményben elmondhatom, tudjuk tartani a hőárat, amellyel megindítottuk a projektet.”

Mennyi gázt használtak? – kérdezem, hiszen tartalékként öt gázkazán áll rendelkezésre, ha valami történne vagy több hőre van, illetve lenne szükség, meg hát ez a kft. önkormányzati hőgyártó is, megőrizve függetlenségét, önálló hőgazdálkodást folytat.

„Volt néhány nap októberben, amikor elég volt csak a kút hozama, tehát a gázfogyasztásunk nulla volt, a többi napon 3-4 ezer köbméter fogyott. A legnagyobb mínuszokban 65-68 fokos melegvizet küldtünk ki a radiátorokba. A termálfürdőbe 45 fokos víz jut ki, egy része hulladékhőként, akárcsak a poliklinikára. Ha az időjárás is úgy akarja, már március végén csak a kút adná a hőt. A banki hitel törlesztésének ideje tizenöt év 246 ezer euróval évenként, a havi törlesztést január végén megkezdtük. Ami a lakossági hőárakat illeti, képesek vagyunk tartani az eddigi szintet, sőt lefelé is mozoghatnának az összegek, ha több hőt tudnánk eladni más objektumok becsatlakoztatásával.”

Jó hírként közli végül Dobis Ildikó, hogy február 5-én csak a kút adta a hőt, és az éjszakai órákban csak a kút tesztelése folyik – semmi gáz. Persze, ha vagy amíg marad az enyhébb idő.



(bodnár gy.)