Nagymegyeren lehet a legsúlyosabb a helyzet a vihar után!

50-60 riasztást kaptak a nagymegyeri tűzoltók, éjszakába nyúlóan zajlik a szivattyúzás és a kármentés. Máshol is tombolt az időjárás .

Az 50-60 riasztás után kb. 25-30 helyszínen segítettek a a tűzoltók - tájékoztatta a Paramétert Hodosi Tibor, az állomás parancsnoka. Elmondta, hogy kilenc óra környékén csapott le a vihar és másfél óra alatt érkezett be ennyi riasztás. A nagymegyerieken kívül a dunaszerdahelyi tűzoltóállomásról, illetve a balonyi és csilizradványi önkéntesek is érkeztek segíteni, emellett készenlétben volt Somorja, Galánta és Nagyszombat. Nagymegyerre érkezett a viharkárok elhárítási munkálatainak koordinálásában segíteni a járási tűzoltóparancsnok, Čandal Tibor is.

A legtöbb probléma elárasztott pincékkel és garázsokkal volt, Hodosi elmondása szerint a kár jelentős, viszont mivel a mentés még zajlik, egyelőre nem sikerült felbecsülni. Mindenesetre a pincékben lévő kazánok, hűtők, mosógépek, több helyen autók is eláztak.

Számos helyszínen kidőlt fákat, leszakadt faágakat, villanyvezetékre zuhanó faágat kellett eltávolítani. Utóbbi látható az alábbi videón:

(SzT)