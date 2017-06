Nagyudvarnoki verés: Nemcsak börtön, de súlyos adósság is fenyegeti a brutális támadót

A Paraméteren nyomon követhették a büntetőper minden állomását a 2015 szeptemberében lezajlott első tárgyalástól a tavaly novemberben megszületett első fokú ítéletig, illetve annak folyományáig.

A büntetőper jelenleg Nagyszombatban vesztegel, és várhatóan leghamarabb a nyár végére írják ki az első fellebbviteli tárgyalást.

Mi történt eddig, és hol tartunk most? Összefoglaltuk: Pont kerül valaha a brutális nagyudvarnoki verés perének végére?

A sértett azonban időközben keresetet nyújtott be kártérítésért, melyet polgári peres eljárásban bírálnak el Dunaszerdahelyen.

Az első tárgyalásra június 16-án került sor. Megtudtuk, hogy a sértett B. János összesen mintegy 14 ezer eurót követel az első fokon felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt M. Józseftől. Emellett maradandó sérülésére való tekintettel havi járadékra is igényt tart, amit ugyancsak az elítéltnek kellene fizetnie.

A 14 ezer eurós követelés tartalmazza a kiadásokat, amelyeket a sértettnek kellett mostanáig térítenie az orvosi ellátása és gyógykezelése érdekében, továbbá az ezzel összefüggő utazási költséget, az elmaradt fizetést, a csökkentett munkaképességből (50%-ban rokkantnyugdíjas) adódó pénzkiesést, illetve a fájdalomdíjat. A járadék, amit pedig a jövőben kellene fizetnie az elítéltnek, a támadás előtti, illetve az azt követő időszak keresetének különbségét jelenti.

A felperes részéről problémát jelentett többek között az is, hogy a bűntényt követően őt kivizsgáló orvosok nem állítottak ki pszichiátriai szakvéleményt az állapotáról, ezért alternatív módszert kellett választaniuk, másik orvost kértek fel erre.

A tárgyaláson megjelent a vádlott M. József és ügyvédje is, akik viszont tiltakoztak a tárgyalás folytatása ellen. A jogi képviselő több hibát is észrevételezett a benyújtott keresetben, melyek egy részének a bíró is helyt adott, így pontosítást igényelnek a fizetendő összeg bizonyos tételei.

Kérték emellett, hogy mivel jogerős ítélet még nem született a büntetőperben, ergo egy másik, történetesen a Nagyszombati Kerületi Bíróság még azt is vizsgálja majd, hogy egyáltalán M. József követte-e el a bűntényt, ezért függesszék fel a tárgyalást a jogerős ítéletig.

A bíró gazdasági okokból, lévén hogy a polgári peres eljárásban ugyanúgy meg kellene hallgatni a büntetőper tanúit, helyt adott ennek az érvelésnek is, és meghatározatlan időre, a jogerős büntetőperes ítélet megszületéséig felfüggesztette a polgári peres eljárást. Emellett 15 napot adott a felperesnek, hogy szüntesse meg a felmerült hibákat a keresetben, és pótoljon, pontosítson néhány adatot.

A felperes kérdésünkre megjegyezte, egyelőre azt szerették volna elérni, hogy elinduljon a polgári peres eljárás, és ez sikerült, tehát elégedettek. A jövő egyelőre bizonytalan, és elsősorban a kerületi bíróság döntésén múlik.

(SzT)