Napjai lehetnek hátra belügyminiszterként Kaliňáknak

Legalább is ha igazak azok a párton belülről érkező hangok, miszerint már a Smer legszűkebb vezetése is valószínűsíti a távozását - írja a Denník N .

Egyelőre még maga a belügyminiszter, de Robert Fico is elutasítja ezt a verziót, a Denník N információi szerint azonban már csak két-három nap választhatja el Robert Kaliňákot a távozástól. Állítólag ezzel már nemcsak a vezetés, de Fico is számol.

A Smer állítólag hétfőn és kedden is tárgyal az ügyben, és belső információk szerint Fico tovább nem tervez elmenni, minthogy beáldozzák Kaliňákot.

Megtartása azután már végképp tarthatatlan, hogy a koalíciós Híd is azt követeli. Ezzel egyidejűleg a már megindult a találgatás arról is, ki lehet az utódja, és erre a posztra a legvalószínűbb esélyesként Denisa Sakovát emlegetik, aki jelenleg az államtitkára.

A Denník N emlékeztet arra is, hogy Kaliňák legyőzöttként viselkedett a vasárnapi tévés politikai vitaműsorban és csak az adás második felében lendült támadásba. Másrészt Fico a kettő közül egyik beszédében sem említette őt.

"Az én miniszteri székem a két fiatal halálához képest jelentéktelen" - jegyezte meg Kaliňák.

A belügyminiszternél közelebb senki nem áll Ficóhoz a Smeren belül. Éppen ő lehetett volna az, aki átveszi a helyét a kormányfői poszton, ha Fico megnyeri az elnökválasztást, ugyanakkor ő az egyetlen miniszter, aki 2006-tól végig mellette volt, ráadásul együtt alapították a Smert.

A miniszterelnök minden leváltási kísérletnél mellé állt, és a személyes viszonyuk olyannyira közeli, hogy többször együtt is nyaraltak.

Robert Kaliňák egyértelműen a Smer második legerősebb embere és két éve 357 ezer karikát szerzett a választásokon. Összehasonlításképp a legerősebb ellenzéki párt vezetője, Richard Sulík 179 ezret.

Belügyminiszterként Kaliňák túlélte, amikor 2010-ben a Poprádi reptérről egy mit sem sejtő utas 90 gramm robbanószerrel a csomagjában átjutott a rendőrökön és elrepült Dublinba. Egy rendőr individuális hibájáról beszéltek, közben az egész világsajtó Szlovákián röhögött.

Megúszta a Bašternák-ügy eddigi fejezeteit is, miközben a kétes hírű vállalkozó, aki egykor Kaliňák üzlettársa is volt, tulajdonképpen beismerte a 2 millió eurós adócsalást azzal, hogy érvényesítette az ún. hatékony megbánás elvét, vagyis kifizette az államnak a törvénytelenül visszaigényelt áfát a Five Star Residence pozsonyi komplexumban vásárolt lakásokért.

(Denník N)