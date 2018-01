NATO-tagok nézeteltérése: Amerika beszólt Törökországnak

Rex Tillerson, aki hétfőn Londonban tárgyalt Theresa May brit miniszterelnökkel és Boris Johnson külügyminiszterrel, a megbeszélések utáni sajtóértekezleten kijelentette azt is, hogy haladást érzékel az iráni nukleáris fejlesztési tevékenységről kötött többhatalmi egyezmény kérdésében. Tillerson szerint a nyugat-európai aláíró országok - Nagy-Britannia, Franciaország és Németország - is azt vallják, hogy vannak az egyezménynek olyan részei, illetve Irán magatartásának olyan elemei, amelyeket "kezelni kell".

A szíriai török beavatkozásról az amerikai külügyminiszter azt mondta: az Egyesült Államok helyi partnerek koalíciójával, köztük kurd vezetésű erőkkel vállvetve lép fel az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ellen Szíriában, és ezért tartja aggályosnak az észak-szíriai kurd erők elleni török hadműveleteket.

MTI