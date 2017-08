Ne hagyd ki az Aratóünnepélyt Nyékvárkonyban az idén sem!

Augusztus 5-én hetedik alkalommal találkozhatunk újra Nyékvárkonyban, az Aratóünnepélyen . A Napraforgó Polgári Társulás tagjai és az önkéntes segítők csapata idén is álmodott egy merészet, mégpedig azt, hogy az Aratóünnepélyen működésbe hoznak egy matuzsálemi, évtizedekkel ezelőtt használt cséplőgépet. Ha kíváncsi vagy, hogy arattak és csépeltek el régen, ha szeretnéd megtudni mit ettek azelőtt, milyen munkájuk volt a 10-12 éves gyerekeknek, szereted a kézzel készített ékszert, játékot és egyéb termékeket – amibe a készítője a lelkét is beleteszi, a hazai kolbászt, mézet - akkor ott helyed.

Igazi családi programot kínálunk, ahol a gyerekek visszacsöppenhetnek abba az időbe, mikor nagyszüleik voltak gyerekek, de örülhetnek a mai technika vívmányainak is, vagyis kipróbálhatják a New Holland traktorokat, erőgépeket. Az idősebb korosztály számára is csalogató ez a program, hiszen visszaidézhetik ifjúságukat.

Elsődlegesen a helyi, illetve csallóközi tehetséges fiatalokat igyekszünk bemutatni a kézi aratást követő kultúrműsorban. Az idei év fénypontja Bangó Margit Kossuth-díjas művésznő koncertje, aki már több mint 50 éve van a pályán.

A részletes program a következő:

16,30 Megnyitó (Gál Ferenc park - falu közepén a Texas vendéglő mögött)

Népi lakodalmas - Nyékvárkonyi ovisok – menyasszonnyal, vőlegénnyel, vőféllyel és násznéppel, ahogy azt kell.

Kézi kaszálás és cséplőgép bemutatója a Mihályfitag dűlőben, korhű öltözetben. A parkból gyalogosan elérhető, kb. 150 m, a helyszínt útjelző táblákkal jelöljük.

Huszárok, betyárok, cowboyok lovasbemutatója – hédervári Kont Lovasegylet, nyékvárkonyi lovasklub

Közreműködik a nyékvárkonyi Népdalkör és az Önkéntes Tűzoltó Testület bősi és nyékvárkonyi szervezete, a kézi aratás alatt kóstolhatnak nyékvárkonyi gyümölcsöket, görhönyt, zsíros kenyeret hagymával, szomjoltónak vízzel és borral várjuk Önöket.

Aratófelvonulás, aratókoszorú átadása

19,00 Csallóközi tehetségek műsora: Orbán Titusz – mesemondó, ifj. Derzsi György – ének, Görcs Tomi és Linda – néptánc, Kántor Barbara – ének, Matus Ernő – slágerek, Miklós Gábor - ének,

22,00 Bangó Margit műsora

23,00 Aratóbál

Az önkéntes tűzoltók valami meglepetéssel várják a bulizni vágyókat. Azt mondtam, nem mondom meg, mi lesz az, inkább mutatom:

A rendezvény egész ideje alatt :

kézműves piac,

méz, méhészeti termékek árusítása,

New Hollad traktorok bemutatója,

autókiállítás a Dunauto által forgalmazott terepjárókból,

gyerekprogramok: ingyenes hajfonás kislányoknak, arcfestés népi motívumokkal, sétakocsikázás, szalmavár, valamint kosaras fahinta és olyan állatsimogató is várja a gyerkőcőket, ahol minden állat fellelhető, ami egy igazi parasztudvarban él.

A támogatóknak köszönhetően, az akció programjai ingyenesek és ismét nagy sátor alól nézhetjük a műsort! Az előrejelzések szerint az Aratóünnepély napján nagy hőségre számíthatunk, ezért egy újabb meglepetéssel készülünk: szalmabálákból kialakított medencével várjuk majd az idelátogatókat!

Kép: illusztráció

(PR-cikk)