Ne raplizzon, aki ügyetlenül lop!

Bár ez utóbbi nem csak az SNS elnökén múlik, hanem az egész párton is, vagy legalább annak 15 parlamenti képviselőjén. Akik közül sokan átérzik, jelenleg a kormány szekerét tolhatják, de semmi nem garantálja, hogy egy új választáskor bekerülnek a törvényhozásba. Ezért még az is meglehet, hogy a honatyáik közül páran átállnának a koalciós térfélre, valamiféle fura meggyőződéstől vezérelve vagy egy kis konkrét mellékes fejében. Szlovákia legújjabb kori történelmében láthattunk már példát az ilyen szavazatvásárlásra.

Danko nebáncsvirágként reagált arra, hogy Robert Fico hirtelen kipenderítette az oktatási miniszterét, mert Peter Plavčan nem tudta hitelesen kezelni az oktatási tárca uniós pályázatai körük kirobbant botrányt. A kormányfő számára az utolsó csepp a pohárban az lehetett, hogy a mostanában sokat szapult sajtó kiderítette, egy régebbről ismert SNS közeli figura cége is részesült az oktatási eurójóból. Olyan háttéremberé, aki tíz éve még az ún. emissziós kvótákkal, - azaz a szennyezőanyagok kibocsátásának mennyiségi korlátaival kapcsolatos környezetvédelmi szabályozással - összefüggésben nyerészkedhetett.

Az még 2007-ben volt és az akkor szintén miniszterelnökösködő Fico egy ponton túl nem lacafacázott sokat az akkor is koalíciós társ nemzetiekkel, az egész környezetvédelmi tárcát elvette tőlük.

Most viszont "csak" a botrányba keveredett minisztert billentette fenéken, az SNS-nek meg adott egy új lehetőséget, hogy rendezze sorait. És higgadjon le.

Az erősebb kutya diktálja a pózokat. A karaván meg haladhatna.

Azonban nem éppen tűnik a konszolidáció jelének az, hogy a Danko irányította párt második embere tegnap belerúgott a Híd által támogatott Mária Patakyová ombudsmani hivatalába, mert az normális gesztusokat tesz a meleg közösség felé.

Ha ez a vonal erősödik fel az SNS-ben, amikor veréb árnyékára is ágyúval lőnek, akkor ez nem sok jót jósol a koalíció jövőjére nézve.

De ez a Jaroslav Paška-féle áltökösködés jelentheti akár a Danko lelépése utáni időre szóló pozicionálást is. Mert a parlament elnökét állítólag túlságosan is az érzelmei iránytják, ami meg ingataggá teszik őt, és egy ilyen ember azt is mondhatja pár nap múlva: csókolom. Oszt jó napot. És felkészülhetne a háttérben zizegő rossz zsaru, a szivárványos lobogó elleni szélmalomharc zászlóvivője. Aki túlkompenzálós heteróként büszkén kiveri a hisztit, és aztán lenyugodva beáll a sorba.

Mert a parlamenti matematika nevezetű tantárgy nem veszti el a létjogosultságát, mindenki el tud számolni 76-ig, és minimum ennyi szavazat kell egy kormány működtetéséhez. Danko és 1-2 hozzá hűséges képviselő bár leléphet a porondról, de ez a lépés számukra aligha vezetne bárhova is.

Az SNS-nek bizony van vesztenivalója, mert bár az SaS - meg a KDH- mellett egyedül a nemzetieknek mérnek magasabb támogatottságot a legutolsó választások óta, de nem annyit, amivel nagyon ugrálhatnának. Arról nem beszélve, hogy az előrehozott választásokat követően szinte mindenki ódzkodna a nemzetiekkel koalícióra lépni. Kinek kellene egy ilyen ügyetlenül lopkodó, és lebukását követően raplizó politikai partner?

Nagy a valószínűsége, hogy jobb híján Dankóval - vagy nélküle - tovább folytatódik a kormányzási műsor. Két nap múlva kiderülhet, a szereposztásban lesz-e változás.