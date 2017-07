A négy haláleset miatt növelik a rendőri jelenlétet a csallóközi utakon

Ahogy arról korábban tájékoztattunk, kedden hajnalban két fiatal halt meg Somorja és Úszor között, miután kocsijukkal fának csapódtak, majd délelőtt a 63-as úton Dunaszerdahely közelében egy pozsonyeperjesi család két tagja vesztette életét, amikor frontálisan ütköztek egy kamionnal.

A balesetekre reagálva a rendőrség nagy számban vezényel rendőröket a közutakra a balesetek megelőzése érdekében.

"A helyzet azonban az egyes sofőrök megfelelő hozzáállása nélkül nem javulhat az utakon. A rendőrség ezért arra kéri a gépkocsivezetőket, hogy - akármilyen banálisan is hangzik - biztonságosan közlekedjenek, tartsák be a szabályokat. A vezetés egy munka, amire száz százalékosan összpontosítani kell"

- jelentette ki a rendőrségi szóvivő.

A volán mögött sokan más tevékenységre összpontosítanak, telefonálnak, SMS-eznek, a rádiót vagy a navigációt kezelik. Ezek elvonják a sofőr figyelmét, és így nem lehet a megfelelő mértékben a járművezetésre összpontosítani.

"Inkább előbb fékezzünk, mint az utolsó pillanatban, ez biztonságosabb, és legalább a mögöttünk haladóknak is több idejük van reagálni a szituációra, mint egy hirtelen fékezésnél. Továbbá rengeteg baleset történik a megfelelő követési távolság be nem tartása miatt, erre is fontos odafigyelni" - hívja fel a figyelmet a rendőrség, külön hangsúlyozva a körültekintő előzést:

"Előzésnél különösen óvatosan kell eljárni. Ha a sofőr nem látja be kellőképpen a szakaszt, és nem biztos benne, hogy biztonságosan be tud sorolni a megelőzött járművek elé, a manővert nem szabad elkezdeni, mert ezzel nemcsak saját, hanem mások testi épségét is kockáztatja."

Martina Kredatusová rendőrségi szóvivő végül hozzáteszi a legfontosabbat:

"Nem csak akkor legyünk óvatosabbak, amikor rendőrautót látunk. Mindenki vezessen úgy, hogy az út végén hazatérhessen családjához!"

