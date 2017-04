Négysávos út Dunaszerdahely és Győr között?

A megállapodást ismertetve elmondta: be kell fejezni a győri körgyűrűt, felújítják a 8311-es számú utat, és új hídra is szükség van. Emellett ütemezetten megújulhat a Győri Nemzeti Színház és környéke, hangversenytermet és konferenciaközpontot építhetnek a városban, kerékpárutat alakítanak ki a megyeszékhely és Pannonhalma között, felújítják és összekötik a busz- és a vasútállomást - ennek részeként közúti alagút is épül -, új mentőállomást hoznak létre, és kibővítik a kórház parkolóját is - sorolta az intézkedéseket Orbán Viktor, hozzátéve, hogy sport- és szabadidőcélokra is biztosítanak forrást, illetve állami területet.

A tárgyaláson felmerült Győr és Dunaszerdahely összeköttetése négysávos úton; a magyarországi szakasz megépítésére Orbán Viktor ígéretet tett, a szlovák részről pedig tárgyalni fognak a pozsonyi kormánnyal.

MTI/para