Nem bírta el a páncélszekrényt a betörő, leugrott hát az utcára segítségért!

Komoly gondja akad egy betörőnek a minap Besztercebánya belvárosában, amikor kirámolta egy belvárosi cég irodáját. Nem bírta el a páncélszekrényt. Gondolt hát egy nagyot, és kiment az utcára segítségért. Azonnal megszólított egy épp a környéken sétáló fiatalembert és megkérdezte tőle, nem akar-e egy kis pénzt keresni.

A fickó, akit Radkonak hívnak nem igen kérette magát. Fogalma sem volt ugyanis, hogy egy tolvajnak kellene segítenie. Még akkor sem, amikot meglátta, hogy egy páncélszekrényt kellene megemelniük. Igen ám, csakhogy ketten sem bírták el. Így hát a tolvaj és a mit sem sejtő Radko kimentek megint az utcára, hogy további segítőt keressenek.

Hogy ezután mi történhetett Radko már állítólag nem tudja, mert bár nem esett leneki, hogy kivel van dolga, meggondolta magát és faképnél hagyta a betörőt. Akinek egyébként sikerült az irodából némi készpént és ebédjegyeket ellopni, mintegy 1 300 euró értékben. Bár a páncélszekrényt végül otthagyta…

A rendőrök rövid időn belül megtalálták a mit sem sejtő Radkót, mivel az „akciót“ megörökítették a térfigyelő kamerák.

A fiatalember, miután szembesítették a ténnyel, miszerint egy betörő kérte a segítségét, természetesen készségesen beszámolt az esetről a törvény embereinek. Aprólékos személyleírást is adott, bár, amint említve volt, videójuk is van a rendőröknek a betörőről. Aki ennek ellenére egyelőre nem került meg, ezért a lakosság segítségére is számítanak.

A szökésben levő férfi ellen betöréses lopás alapos gyanúja miatt folyik a nyomozás. Ha elfogják, akát 10 évre is rácsok mögé kerülhet

cas.sk