Nem ijednek meg a szerdahelyi kézis lányok akkor sem, ha netán bajnokok lesznek

Sajtótájékoztatót tartott a VSK Dunaszerdahely kézilabdaklub vezetősége, melyen megjelent a magyar női junior válogatottal világbajnoki címet nyert Lakatos Rita is.

Éppen a világbajnoki győzelem adta az apropót, hogy Horváth Zoltán klubelnök és alpolgármester gratuláljon a VSK-ba beolvadt korábbi SK Talent kézilabdaklub egykori neveltjének. Horváth sok sikert kívánt a fiatal tehetségnek, aki a következő szezont kölcsönben a norvég Byasennél tölti.

Ezt követően kifejtette, hogy a klubon belül létrehozták a szakmai igazgatói pozíciót, melyre a női csapat főedzőjét, Prikler Szilviát nevezték ki.

A csapat tavaly negyedik lett az I. ligában, 22 meccséből 14-et megnyert.

„Ez a helyezés valamilyen szinten kötelez bennünket. Mindig azt mondtuk, ha egységesek leszünk, akkor előre tudunk lépni. Ennek az egységnek a kialakítása kemény időszakon van túl, és ez a következő évben beteljesedik” – magyarázta Horváth Zoltán.

A klub korábban kettő, a városban működő kézilabdacsapat egyesítésével jött létre, a klubelnök szavai szerint az idei évben „eresztették össze” a két csapatban sportoló gyerekeket, fiatalokat.

Emlékeztetett arra, hogy tavaly teljesítménykényszer nélkül vágtak neki a bajnokságnak, az első félév után viszont érezhető volt, hogy megcélozhatják az első hat helyezés valamelyikét.

„Az idei célokat úgy próbáltuk meghatározni, hogy szeretnénk dobogósak lenni, de nem fogunk megijedni, ha a dobogó bármelyik fokából fakadóan további feladatokat ró ránk a bajnokság” – húzta alá Horváth Zoltán, kifejtve, hogy ha sikerülne bajnokságot nyerni, akkor „nem ijedünk meg attól, hogy jövőre a közös, cseh-szlovák MOL Extraligában kellene játszanunk”.

A játékos-, illetve edzői állományt bővíti a következő időszaktól a Budaörsről Dunaszerdahelyre igazolt Juhos Kata. „Mivel szeretnénk a kézilabdát szerető lányok számát növelni, ezért az edzők felkészülését és számát is bővítenünk kell” – húzta alá ennek kapcsán a klubelnök.

Az új szerzemény kifejtette, hogy férje révén érkezett Dunaszerdahelyre és ez megkönnyítette számára a döntést is abban, hogy átigazoljon Budaörsről. „Boldog vagyok, hogy lehetőségem van csatlakozni a klubhoz, úgy érzem, edzőként is tudom segíteni a csapatot. Szimpatikusak a lányok, tetszik bennük, hogy száz százalékos elszántsággal dolgoznak úgy is, hogy nem ez a munkájuk” – jelentette ki.

Befejezte viszont az edzői munkát a csapatnál Németh Jolán, aki az elmúlt évtizedek egyik meghatározó egyénisége volt a csallóközi kézilabdában. Horváth Zoltán elmondta, a klub vezetésében a jövőben is tevékenykedni fog.

A játékosállományt illetően szavai szerint visszatér a csapathoz kölcsönbe egykori neveltje, Mészáros Réka, aki jelenleg a Győr játékosa, emellett előrehaladott tárgyalásokat folytatnak annak érdekében is, hogy a következő idényben a szintén itt nevelkedett Szabó Kata is visszatérjen Dunaszerdahelyre a pozsonyi ŠKP-tól.

Reményét fejezte ki emellett, hogy a jövőben sikerül megtalálni annak módját, hogy a dunaszerdahelyi kézilabdaklub nevébe is beilleszthesse a város sporttörténelmét élénket befolyásoló DAC kifejezést, amit jelenleg ebben a sportágban egyelőre a fiúk használnak.

Emellett bízik abban, hogy sikerült a jövőben megalapozni egy kézilabda-akadémia létrehozását.

Kelecsényi Ernő (a képen), a szövetség alelnöke erre úgy reagált, hogy ez tulajdonképpen már létezik, csak Dunaszerdahelyi Regionális Kézilabdaközpontnak hívják. Kifejtette, hogy a közelmúltban vonták le a következtetéseket az egy éve létrejött központ működése kapcsán, és az egyik legfontosabb változás vele kapcsolatban, hogy a vezetőedző asszisztensének pozíciója helyett létrejött a regionális koordinátor posztja, amely a klubokkal és az iskolákkal való kapcsolattartásért felel majd a jövőben. A központ új vezetője Prikler Szilvia lett.

A „funkcióhalmozó” edzőnő pedig arról számolt be, hogy csapata a héten elkezdte az edzéseket a következő szezonra. Emlékeztetett arra, hogy továbbra is igénybe vehetik a DAC futballklub akadémiájának infrastruktúráját, ami segíti az edzéseiket. Elmondta azt is, hogy a közelgő idényben több csapatot indítanak, mint tavaly. „Három csapatot indítunk az előkészítő bajnokságban a Nagyszombati és a Nyitrai kerületben, három csapatot az U12-esben, kettőt az U11-esben, plusz az U14-es és az U19-es bajnokságban.

Szeretnénk, hogy mindenki játsszon. Teljesen mindegy, hogy A, B, vagy C csapatban. Nagyon sok fiatal játékosunk van, és mindenkinek meg kell adni a lehetőséget” – vélekedett Prikler Szilvia.

