Nem kell Magyarországgal szolidarizálni, üzeni a cseh biztos

Jourová szerint Csehországnak is aktívabbnak kellene lennie az Európai Unióban és nem kellene mindenáron szolidárisnak lennie Magyarországgal és Lengyelországgal, amelyeket Brüsszel a liberális demokrácia korlátozásával vádol.

A világban a helyzet megváltozott, az embereknek és az európai államoknak is tudatosítaniuk kell, hogy már semmi sem lesz úgy, ahogy az az elmúlt évtizedekben volt - fogalmazott.

"A megoldás annak tudatosítása, hogy Európában létkérdés összetartani, mert megjelent egy sor külső kihívás és veszély" - mutatott rá a biztos. Hozzátette: ugyanakkor azt is be kell biztosítani, hogy az államok ne érezzék túl szűknek az európai politikát.

A legjobb jövőbeni forgatókönyv Jourová szerint az lenne, ha az Európai Unió kevesebb területen hozna döntéseket, de azokban biztosítaná az eddigieknél jobb együttműködést. A biztosnak meggyőződése, hogy ezt a célt szolgálja a következő hétéves európai költségvetés tervezete, amely kiemelt hangsúlyt helyez az EU külső határainak védelmére a migráció előtt, a belső biztonságra és az európai védelmi képességek megerősítésére. Jourová szerint a politikusoknak jobban el kell magyarázniuk, mit is jelent az EU, hogy erősödjön az embereknek a szervezetbe vetett bizalma. Ezzel együtt jobban oda kell figyelni a polgárok aggodalmaira is, akiket elbizonytalanított a migrációs válság és aggódnak biztonságukért.

Vera Jourová a ČTK hírügynökség szerint beszédében felszólította Csehországot, hogy ne igyekezzen minden áron szolidáris lenni Magyarországgal és Lengyelországgal, amelyeket az Európai Bizottság a liberális demokrácia korlátozásával vádol. Amennyiben Csehország nem lesz aktívabb a problémák európai megoldásának keresésében, és csak bírálni fog, az a jövőben problémát jelenthet számára - vélekedett.

"Amennyiben Európa egyre nagyobb nyomás alá kerül, és tudjuk, hogy új fenyegetések jelentek meg, akkor megjelenik az igyekezet, hogy eldobja magától a homokzsákokat. Homokzsákok lehetnek azok az államok is, amelyek nemhogy nem tartanak vakon egybe, de nem is működnek együtt, nem alkotnak együtt és nem dolgoznak a közös ügyön" - fogalmazott a cseh uniós biztos. Szerinte ez a tendencia elsősorban Németország és Franciaország együttműködésében kivehető. Megjegyezte, hogy mindkét ország szerepe növekedni fog azt követően, hogy Nagy-Britannia elhagyja az Európai Uniót.

MTI