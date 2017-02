Nem kizárt, hogy Ficónak hamarosan költöznie kell a Bašternák-villából

Fico jelenleg a Bašternák tulajdonában álló Bonaparte-lakóparkban bérelt luxuslakásban él. Az ellenzék korábban többször is felszólította a kormányfőt, hogy költözzön el a kétes ügyekben utazó vállalkozó komplexumából, több alkalommal is tüntetést szerveztek a lakópark előtt, Ficónak azonban esze ágában sem volt elhagyni a Bonapartet.

A Sobotné Dialógy című politikai műsorban ismét szóba került a Bašternák-féle lakópark, Fico azonban ezúttal úgy nyilatkozott, hogy

amennyiben eljárás indul Ladislav Bašternák ellen, úgy nem marad tovább a Bonaparte-komplexumban.

Fico arról is beszélt, hogy politikai karrierjének vége felé egy régebbi családi házat tervez vásárolni, jelenleg pedig azért lakik az említett bérelt lakásban, mert az számára több szempontból is előnyös. Elmondása szerint a komplexum tökéletesen megfelel reprezentációs célokra, de akár külföldi vendégek fogadására is.



TASR/para