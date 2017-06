Nemes Jeles László elkezdte új filmjének forgatását

Az 1913 nyarán játszódó Sunset több budapesti és vidéki helyszínen forog. A film fő díszlete, a Leiter Kalapszalon a pesti Palotanegyedben épült fel.

A közlemény idézi Sipos Gábort és Rajna Gábort, a Laokoon Filmgroup producereit, akik elmondták, hogy már több éve dolgoznak a Sunset tervén, hosszú és nagyon alapos előkészület után kezdték el a forgatást.

Az alkotók közel két éven át keresték Magyarországon és külföldön a Sunset szereplőit, a válogatásokra csaknem tízezer ember jelentkezett, a statiszták száma megközelíti a 4400 főt.

A film közel százfős szereplőgárdája nemzetközi összetételű, a magyarok mellett román, lengyel és német színészek is játszanak benne, néhányuk már a Saul fiában is szerepelt. A színészek között vannak ismertek, pályakezdők és amatőrök is. Balsai Móni, Bárdos Judit, Czukor Balázs, Fancsikai Péter, Kertész Péter, Kulka János, Lázár Kati, Molnár Levente, Nagy Zsolt, Őze Áron, Székely B. Miklós, Terhes Sándor és Zsótér Sándor mellett Dobos Evelin, Medvigy Rozi, Moldován Dorottya és Dino Benjamin is jelentős szerepekben tűnik fel.

A Sunset főszereplői Jakab Juli (Leiter Írisz) és a román Vlad Ivanov (Brill Oszkár), aki többek között a 4 hónap, 3 hét, 2 nap című cannes-i Arany Pálmás filmből ismert.

A történet szerint az árvaházban nevelkedett, fiatal Leiter Írisz Budapestre érkezik azt remélve, hogy kalaposlányként dolgozhat néhai szülei egykori legendás szalonjában. Ám a kalapbolt új tulajdonosa, Brill Oszkár elutasítja. Írisz egy idegentől értesül arról, hogy Leiter Kálmán néven él egy bátyja, akinek nem tudott a létezéséről. A családja után kutatva a lány sötét titkokra bukkan, és elragadja a bukásához érkezett civilizáció zűrzavara.

"A Sunset egy civilizációs bukásról szól. Nem a dekadencia érdekel, hanem maga a zuhanás, amikor egyik pillanatról a másikra minden leesik a zenitről. A Sunset világa kalandos, sokrétegű és egyszerre problematikus, kiszámíthatatlan - számomra ez benne a legizgalmasabb. Nem klasszikus kosztümös drámát rendezek, hanem az élet ritmusát szeretném érzékeltetni, ahol minden mozgásban van és állandó meglepetéseket hoz" - foglalta össze Nemes Jeles László.

A rendező új filmjében is főként azokkal az alkotókkal és szakemberekkel dolgozik, akikkel a Saul fiát is készítette. A Sunset operatőre Erdély Mátyás, zeneszerzője Melis László, sound designere Zányi Tamás, díszlettervezője Rajk László, jelmeztervezője - a stábhoz újonnan csatlakozó - Szakács Györgyi. A rendező a forgatókönyvet együtt jegyzi Clara Royer-vel és Matthieu Taponier-vel, utóbbi egyben a film vágója is.

A Sunset is a Laokoon Filmgroup gyártásában készül, Sipos Gábor és Rajna Gábor producerek vezetésével, a Magyar Nemzeti Filmalap és az Eurimages támogatásával, magyar-francia koprodukcióban. A film 2018 nyarán kerül a magyar mozikba a Mozinet forgalmazásában.

(MTI)