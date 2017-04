Németországban forgalmi fennakadásokat, az osztrák Alpokban lavinaveszélyt okozott a havazás

Bajorország-szerte téli viszonyokkal voltak kénytelenek szembesülni az autósok, az A9-es autópálya emelkedőin több teherautó is keresztbe állt, ami forgalmi torlódáshoz vezetett.

Az erős esőzés és a sűrű forgalom már hétfő délután hat közúti balesethez vezetett az észak-rajna-vesztfáliai Porta Westfalica településen. A rendőrség közlése szerint kilenc súlyos és öt könnyebb sérültje volt a karamboloknak. A többi között egy 58 fiatal sportolót szállító busz hajtott bele egy kocsisor végébe, és több autót is egymásba tolt maga előtt.

Mecklenburg-Elő-Pomerániában szintén több kocsi karambolozott a heves esőzés és jégeső miatt húsvét hétfőn. A rendőrség szerint négy súlyos, és négy könnyebb sérült volt.

A német meteorológiai szolgálat illetékese szerint a baleseteket és a fennakadásokat részben az okozhatta, hogy többen már lecserélték a téli gumikat.

Németország-szerte az elkövetkező napokban is havazásra, illetve csúszós utakra lehet számítani, éjszaka pedig helyenként akár mínusz 5 Celsius fokra is süllyedhet a hőmérő szála.

Ausztriában helyenként 50 centiméteres hó is esett. Helyi szakértők szerint ezért Tirolban 2000 méteres magasság felett jelentősen megnőtt a lavinaveszély, és az elkövetkező napokban is havazásokra lehet számítani különösen az Észak-Alpokban, és a magaslatok közti völgyekben is.

A Vorarlberg tartományi Dornbirn mellett egy teherautó lecsúszott egy útról és 30 métert zuhant a mélybe. A 34 éves sofőrt helikopterrel szállították kórházba.

(MTI)