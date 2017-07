Németországban tovább emelkedett a terrorveszélyes iszlamisták száma

A szövetségi bűnügyi hivatal (BKA) vezetője, Holger Münch egy pénteki lapinterjúban azt mondta, hogy már 690 terrorveszélyes iszlamista szerepel a nyilvántartásokban. Ez új történelmi csúcs, és jelentős emelkedés a tavaly év végi 549-hez képest.

Azonban a növekedésben a tavaly Berlinben történt iszlamista merénylet nyomán elindított reformoknak is van szerepe. Az újítások révén a BKA nagyobb részt vállal a terrorveszélyes emberekkel szembeni fellépésben, összehangolja a tartományi bűnügyi hivatalok (LKA) munkáját, és vezetésével egy új, országszerte egységes kockázatelemzési eljárást alkalmaznak.

Korábban a szövetségi és tartományi hatóságok közös terrorelhárító központjában a különböző helyzetek, fejlemények veszélyességét értékelték, és nem a veszélyesként számon tartott embereket. Most viszont "megtanultuk, hogy nemcsak a meghatározott forgatókönyvek megvalósulásának valószínűségével kell foglalkoznunk, hanem a személyek veszélyességének mértékével is" - mondta Holger Münch a Frankfurter Rundschau című lapban közölt interjúban.

Az új rendszerben egy háromfokú skálát alkalmaznak. A vörös színű osztályba a kiemelten veszélyes embereket sorolják, a sötétsárga, illetve világossárga osztályba pedig a "mérsékelten" veszélyeseket. A hatóságok elsősorban a vörös kategóriába tartozó emberek megfigyelésére összpontosítanak - mondta a BKA vezetője.

Egységesítik a megfigyelés szabályait is, amelyek eddig az állam szövetségi felépítéséből adódóan tartományonként eltérőek voltak. A BKA ebben is koordináló szerepet tölt be, a megfigyelési feladatokat pedig továbbra is a tartományi rendőri szervek végzik el.

Holger Münch kiemelte, hogy továbbra is a szélsőséges iszlamizmus az első számú terrorelhárítási kihívás. A terrorveszélyesként nyilvántartott szélsőbaloldaliakat "fél kézen is össze lehet számolni", a szélsőjobboldaliaké pedig egy "alacsony kétjegyű számot" tesz ki - mondta.

