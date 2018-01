Nemzetek Ligája: Két út, ami a 2020-as Eb-re vezet

Az UEFA új sorozata, a Nemzetek Ligája a válogatottak barátságos meccseit igyekszik kiváltani, viszont komoly tétje is van. Négy csapat ugyanis innen kvalifikálja majd magát a 2020-as Európa-bajnokságra, amit 12 ország 12 városában rendeznek majd. Lássuk, milyen úton is juthat ki az Eb-rea a szlovák, illetve a magyar válogatott.

Az UEFA már régebb óta kereste a lehetőségét, hogy az Eb-, illetve a világbajnoki selejtezők közben lejátszott tét nélküli barátságos meccseket felváltsa egy téttel bíró sorozattal. A mostani sorsolással elinduló koncepciót 2014-ben fogadták el.

Az UEFA az 55 résztvevő országot a válogatottak koefficiensei alapján négy divízióra osztotta. Ez alapján a következő divíziók alakultak ki:

A divízió: 12 válogatott, 4 darab hármas csoport

1 kalap: Németország, Portugália, Belgium, Spanyolország

2 kalap: Franciaország, Anglia, Svájc, Olaszország

3 kalap: Lengyelország, Izland, Horvátország, Hollandia

B divízió, 12 válogatott, 4 darab hármas csoport

1 kalap: Ausztria, Wales, Oroszország, Szlovákia

2 kalap: Svédország, Ukrajna, Írország, Bosznia-Hercegovina

3 kalap: Észak-Írország, Dánia, Csehország, Törökország

C divízió, 15 válogatott, 1 darab hármas és 3 darab négyes csoport

1 kalap: Magyarország, Románia, Skócia, Szlovénia

2 kalap: Görögország, Szerbia, Albánia, Norvégia

3 kalap: Montenegró, Izrael, Bulgária, Finnország

4 kalap: Ciprus, Észtország, Litvánia

D divízió: 16 válogatott, 4 darab négyes csoport

1 kalap: Azerbajdzsán, Macedónia, Fehéroroszország, Grúzia

2 kalap: Örményország, Lettország, Feröer-szigetek, Luxemburg

3 kalap: Kazahsztán, Moldova, Liechtenstein, Málta

4 kalap: Andorra, Koszovó, San Marino, Gibraltár

Minden divízióban csoportokat alakítanak ki, ahol a válogatottak oda-visszavágós rendszerben mérkőznek meg egymással. Minden divízióból a négy csoportgyőztes a playoff-körbe jut, és egyben egy divízóval feljebb jutnak (kivéve az A divzió). A csoportutolsók pedig egy divízióval lejjebb esnek (kivéve a D divízió). Az A divízió csoportelsői játszanak majd a Nemzetek Ligája kupájáért.

Íme a menetrend

A Nemzetek Ligája meccsei 2018 szeptemberben indulnak, onnan három hónap alatt háromszor két fordulót rendezve el is dőlnek a csoportok, ezzel megtudjuk, hogy melyik válogatottak jutotak fel, illetve estek ki az adott divízóból.

Az Eb-selejtező 2019 márciusában kezdődik: az 55 válogatottat 10 csoportba osztják (5 darab öt- és 5 darab hatcsapatos csoportba). A selejtező szintnén oda-visszavágós alapon zajlik, a mérkőzéseket 2019 márciusában, júniusában, szeptemberében, októberében és novemberében játsszák. Minden csoportból az első és a második jut ki az Európa-bajnokságra, így kapjuk meg az első 20 Eb-résztvevőt.

Eközben 2019 júniusában lezajlik a Nemzetek Ligája A divíziójának playoffköre, amelyben értelemszerűen a négy csoportgyőztes vesz részt. A bajnoki címéért elődöntő-döntő formában küzdenek majd meg.

Ekkorra tehát már tudni fogjuk, melyik húsz csapat vesz részt az Eb-n, valamint azt is, hogy ki nyeri a Nemzetek Ligáját. Viszont négy hely még továbbra is kiadó marad az Eb mezőnyében. A fennmaradó helyekért a Nemzetek Ligája négy divíziójának győztesei küzdenek meg. Ez tehát annyit jelent, hogy az A, a B, a C és a D osztály legjobbja is ott lehet az Eb-n. Ennek a döntőit 2020 márciusában rendezik. Sikertelen Eb-selejtező esetén így a szlovák és a magyar válogatottnak is esélye nyílik hogy kijusson az Eb-re, ehhez persze az kell, hogy csoportgyőztesként zárjanak a Nemzetek Ligájában.

Összegezzük

2019 novemberére tehát húsz válogatott kivívta az Európa-bajnoki részvételt a selejtezőkből. Ezek a válogatottak a Nemzetek Ligája bármely divíziójából kikerülhetnek, így olyan paradox helyzet is kialakulhat, hogy a Nemzetek Ligája valamelyik csoportgyőztese is megszerezte az Eb-selejtezőben a részvételt. Mivel csoportgyőztesként jogosult lenne a playoffra, a helyét így át kell adnia egy másik csapatnak.

Prioritásban először a saját csoportjából töltik fel a maradék helyeket a Európa-bajnoki pótselejtezőre. Azonban, ha például az A divízió 12 válogatottjából 9 már kijut a selejtezőből az Eb-re, akkor az A csoport négy helyére csak három csapat marad. A fennmaradó helyeket a B divízióból érkezővel töltik fel, és így tovább, ha B-ből fogynak el a csapatok, a C divízióból jöhet a playoffos.

Két utat kaptak tehát a csapatok az Eb-re való kijutásra, amelynek külön érdekessége, hogy a leggyengébb válogatottak közül is egy ott lehet majd a 2020-as tornán. Így például Azerbajdzsán, Macedónia, a fehéroroszok, vagy akár a grúzok is.

