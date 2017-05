A nemzetpolitikai kabinet sorra teljesíti prioritásait

Ötödik ülését tartotta a Híd Nemzetpolitikai kabinetje, melynek feladata a végrehajtásban és törvényhozásban tevékenykedő, a témával foglalkozó hidas politikus munkájának koordinálása. A Ravasz Ábel vezette szakmai kabinet magába foglalja az oktatásügyet, a kultúrát, a nyelvi jogokat és a kisebbségvédelmet is. Az ülés ezúttal Bugár Béla személyes részvételével zajlott.

A kabinet örömmel vette tudomásul a Kisebbségi Kulturális Alap létrejöttéhez szükséges törvény megszavazását, amely működésének egyik legnagyobb sikerét jelenti. A parlament 101 igennel támogatta a kisebbségek önrendelkezéséhez szükséges törvényt. „Ez egy erős törvény, hiszen magában a törvény szövegében definiáltuk a döntési mechanizmust, illetve azt, hogy a kisebbségek önállóan dönthessenek mind a stratégiáról, mind a projektekről. A parlament 101 voksát hatalmas sikerként könyvelem el” - mondta Rigó Konrád, kulturális államtitkár, a nemzetpolitikai kabinet tagja.

Felgyorsultak az események a romaügyi kormánybiztos hivatalában is, májusban újraindul a roma polgárőrség-projekt, melynek pályázati kiírása május 30-án rajtol. „Örülök, hogy sikerült újjáéleszteni a projektet. Amellett, hogy a roma közösségek is igényelik a polgárőrök jelenlétét, a kezdeményezés munkahelyteremtés szempontjából is érdekes. Emellett elindítunk egy programot, melynek keretében mediátorokat, ügyvédeket és földmérőket küldünk azokra a településekre, ahol az új törvénymódosítás értelmében elkezdik a telekrendezést a roma telepek alatt” - nyilatkozta Ravasz Ábel, romaügyi kormánybiztos.

A kabinet emellett Peter Krajňák államtitkár, Bukovszky László kormánybiztos és Vörös Péter parlamenti képviselő, valamint szakmai csapataik részvételével megvitatta a kisebbségi oktatás, illetve a nyelvhasználat terén felmerült legfontosabb kérdéseket is. A Polgári Szlovákiáért és kisebbségekért felelős kabinet soron következő ülésére nyár végén kerül majd sor.

