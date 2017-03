NHL - Tízgólos meccsen nyert a címvédő Pittsburgh

Tíz gólt hozó összecsapáson győzött a címvédő Pittsburgh Penguins az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság (NHL) pénteki játéknapján, a New Jersey Devilst győzték le 6-4-re.

A New York Rangers-Florida Panthers mérkőzésen, amelyet szétlövéssel a vendégek nyertek meg 4-3-ra, a 45 esztendős cseh Jaromir Jagr két gólpasszt is adott, minek köszönhetően a 40 felettiek örökranglistáján ebben a rangsorban ő lett minden idők legjobbja. A csatár 269 pontnál tart, e statisztikai mutatóban a korábbi rekordot 268 gólt eredményező átadással a kanadai Gordie Howe tartotta, aki még 52 évesen is hokizott az NHL-ben.

Eredmények:

Pittsburgh Penguins-New Jersey Devils 6-4

New York Rangers-Florida Panthers 3-4 - szétlövéssel

Calgary Flames-Dallas Stars 3-1

Anaheim Ducks-Buffalo Sabres 1-2 - szétlövéssel

(MTI)