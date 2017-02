Nőtt a női főszereplők aránya a legnagyobb bevételű filmekben

A nők televíziós és filmes megjelenésével kapcsolatos kutatásokat végző központ adatai szerint 2015-höz képest 7 százalékkal nőtt a női főszereplők aránya a legtöbb bevételt hozó száz amerikai produkcióban, és ezzel elérte a 29 százalékot, ami új rekordnak számít.

A színésznők filmes jelenlétét vizsgáló felmérés megállapította, hogy tavaly nemcsak az Amy Adams főszereplésével készült Érkezés, vagy a szintén erős női karaktereket felvonultató Zsivány Egyes - Egy Star Wars-történet és a női főhősökkel forgatott Szellemirtók miatt javult a statisztika, de számos más közönségkedvenc film szereposztásában is nagyobb lehetőséget kaptak a színésznők. Tavaly a száz legnézettebb film 37 százalékában szerepelt fontos női karakter, ami az előző évhez képest 3 százalékos emelkedést és egyben mindenkori rekordot is jelent

"Most már visszatérően igazolódott, hogy ha jó női szerepek vannak egy filmben, akkor az a produkció a mozikasszáknál is sikeres" - idézte a tanulmány szerzőjét, Martha Lauzent a The Guardian brit napilap honlapja.

A Star Wars: Az ébredő Erő erős női főszereplővel (Daisy Ridley) hatalmas kasszasiker volt, és a Zsivány Egyes Felicity Jones főszereplésével ugyancsak világszerte több mint egymilliárd dollárt keresett a mozikban.

A tanulmány megjegyzi, hogy az erős női szerepek továbbra is főleg a vígjátékokban várnak a színésznőkre, az akciófilmeknek például mindössze 3 százalékában fordul elő női főhős.

Lauzen arra is kitért, hogy miközben a nők helyzete erősödött a kamerák előtt, rendezőként vagy forgatókönyvíróként továbbra sem kapnak lehetőséget. "Az is lehetséges, hogy egy női főhős bemutatása egyszerűbb, kisebb kockázattal jár, mint női rendezők vagy írók alkalmazása" - vélekedett a szerző.

A rendezőnők hollywoodi diszkriminációja miatt a Foglalkoztatási Esélyegyenlőség Bizottsága határozott lépésekre szánta el magát: tárgyalásra hívta a nagy stúdiókat a probléma rendezése érdekében, és kilátásba helyezte, hogy sikertelenség esetén akár pereket is indít a diszkrimináló stúdiók ellen.

A női rendezők filmjeinek 57 százalékában játssza a főszerepet színésznő, míg a férfi rendezők munkáiban ez az arány 18 százalékos. A tanulmány azt is feltárta, hogy Hollywood továbbra is a fehér színésznőket részesíti előnyben a főhősök alakításánál, az ázsiai szereplők aránya 6 százalék, a fekete színésznőké 14 százalék, a spanyolajkú színésznőké pedig mindössze 3 százalék.

Az idei esztendő ugyanakkor a nők filmes jelenléte szempontjából újra kedvezőnek ígérkezik: A számolás joga című Oscar-jelölt NASA-dráma 165 millió dollárt keresetett a világ mozijaiban és hamarosan olyan nagyszabású produkciók debütálnak női főhősökkel, mint a Wonder Woman, a Szépség és a Szörnyeteg, az Alien: Covenant és a Star Wars: VIII. rész - Az utolsó jedi.

(MTI)