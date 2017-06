Növelte népszerűségét az SaS, a szélsőjobbé viszont csökkent

Ezt követi a legnépszerűbb elllenzéki tömörülés, az SaS 14,5 százalékkal. 11,5 százalékot mértek a kormánypárti SNS-nek, ami némileg jobb a 2016-os eredményhez képest.

Az OĽaNO-NOVA 10 százalékos népszerűségnek örvend, Marián Kotleba ĽSNS-e 7,5 százalékon áll.

Bejutna a szlovák törvényhozásba a KDH is. 6,5 százalékot kapnánk a kereszténydemokraták, éppen annyit, amennyit a multiapukának gúnyolt Boris Kollár által vezetett Sme rodina nevezetű párt. Ugyanekkora támogatottságot tudhat magáénak a Híd is, pont akkorát, amennyit tavaly értek el a parlamenti választások során. A Sieť 2 százalék alá süllyedt, ami nem is csoda, hiszen a párt teljesen szétzilálódott.

Az MKP-t 4,5 százaléknyian támogatják, tehát a párt egy most esedékes képzeletbeli választásokon nem kerülne be a parlamentbe.

A részvételi arány nem lenne eget verő, alig 53 százaléknyian nyilatkoztak úgy, hogy biztosan, esetleg valószínűleg részt vennének egy közeljövőben megtartandó parlamenti választáson.

tasr