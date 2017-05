Nyerj KIA Riot a III. Felvidéki Juniálison egy teljes hétvégére!

Az immár harmadszor megrendezésre kerülő Felvidéki Juniálison, amelynek idén ugyancsak a sikabonyi sportpálya ad otthont, a színes zenei felhozatal és gazdag programok mellett értékes nyeremény is vár. A tombola sorsolásán akár egy KIA Rio is a tiéd lehet. Tele tankkal és egy teljes hétvégére!