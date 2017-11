NYITRA MEGYE: Ők jutottak be Komáromból, Párkányból, Érsekújvárból, Léváról, Vágsellyéről

Nyitra megyében elveszítette domináns szerepét a Smer-SD. A legutóbbi választásokon a Smer-KDH koalíció 33 képviselője jutott be az 54 tagú testületbe, ebből a jelenlegi önkormányzatban 32-t még meg is tartottak. Most a KDH az OĽaNO-val és az SaS-szel indult közösen, a Smer pedig 17 képviselői mandátumot szerzett, hiába állt mellé koalícióba az SNS és a Híd.