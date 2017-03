NYITRAI NEONÁCIK: Kemény büntetést kapott a nyitrai Mariatchi klub tulajdonosának bántalmazója

Richtárikra éjfél után rontottak rá. A neonáci csoport be akart jutni a Mariatchi klubba, ajtókat döngettek, ám amikor tudatosult bennük, hogy a tulajdonos nem engedi be őket, s le akarta őket fényképezni, a földre lökték, elkezdték rugdalni őt, s hosszú hetekig gyógyuló sérüléseket okoztak neki.

A szlovák közszolgálati televízió információi szerint az elítélt, Ján Ď. a bíróságon azzal védekezett, hogy Richtárikot „csupán fejbe rúgta“. A tárgyalást folytató bírónő szerint érthetetlen a vádlott ezen védekezése, s nem menti fel őt a tette alól. Ján Ď.-t hat és fél éve börtönre ítélték, azonban ő fellebbezett a döntés ellen, így az ítélet nem jogerős.

Az egészben az az érdekes, hogy Ján Ď. peren kívüli egyezséget akart kötni az ügyésszel, így elfogadva a 4 éves börtönbüntetést. Később azonban ügyvédet váltott, így visszalépett a peren kívüli egyezség ötletétől.

Tavaly decemberben ebben az ügyben feltételes büntetést kapott a támadás másik résztvevője, František P. A vádlottat abban találtak bűnösnek, hogy ököllel ütötte az áldozat arcát,aki ennek következtében a földre esett, ahol a másik vádlott többször belérúgott, s ráugrott a jobb lábára, s ő ezek után arcon vágta Richtárikot.

A neonáciknak nem ez volt az első támadása a bár ellen, 2013 októberében rátámadtak a Mariatchi vendégeire és a pincérekre is, sőt egy lány tis bántalmaztak, emellett egy földön fekvő, védtelen embert rugdaltak. Az esetet felvették a térfigyelő kamerák is. Ebben az esetben öt gyanúsított van, ám a bíróság már hónapok óta vár egy szemész szakértői véleményére, ugyanis az egyik áldozatnak megsérült a szeme. Csupán egyetlen embert ítéltek el, mégpedig Tomáš S-t, még 2014 szeptemberében. A katona peren kívüli egyezséget kötött az ügyésszel, aminek következtében 400 eurós pénzbüntetést fizetett, s ki kellett lépnie a hadseregből.

A nyitrai Mariatchi klub elleni támadások fenyegetőzésekkel kezdődtek, aztán a neonácik már ablakokat is kitörtek. A történések mögött a Walhala kártyaklub tagjai álltak. A Walhala jobboldali radikálisok találkozóhelye volt.

Az ítélet meghozását Rigó Konrád, a Híd kulturális államtitkára is üdvözölte:

"Végre egy szigorú döntés egy neonáci ellen. Igaz négy évig tartott, de így is nagyon jó hír, hogy ez most nem csak kis pénzbüntetés és dorgálás irányába megy. Csak úgy tudunk megálljt parancsolni a neonáciknak, ha a bíróságokon sem tudnak kibújni a felelősség alól. Hat év letöltendő, már talán visszatart másokat is."