Nyolcvan gézengúz rúgta a bőrt

Nagy segítség a szülőknek a napközis tábor, hiszen munka előtt, reggel nyolckor kiteszik a gyereket a helyszínen, délután pedig érte mennek. Az ifjak le vannak foglalva egész nap, délutánra még el is fáradnak. A kicsik nagy része várkonyi, de érkeznek a Karcsákról, sőt Bősről, és akadnak dunaszerdahelyiek is. „Ez a negyedik évünk, hogy hasonló rendezvényeket servezünk. A szülők és helyi vállalkozók is segítik a munkánkat, így a gyerekeknek mindössze 25 euróba kerül az ittlét” — magyarázza Méhes Gergely táborvezető. Mesél a kezdetekről, amikor hét évvel ezelőtt focicsapatot alapítottak 9-13 éves gyerekekből. Eltelt néhány esztendő és már 25-en voltak, két korosztály ifjait edzették. Ekkor jött a focitábor ötlete.

A szerző felvételei

„Az elsődleges cél az volt, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű családoknak tudjunk segíteni és elhozhassák a csemetéiket. Ezért kerül csak ennyibe a foglalkozás, ám akinek segítség, hanem kell ezt befizetnie, azt is megoldjuk” — ecseteli a táborvezető. Tízórai, ebéd, uzsonna, valamint különböző szórakoztató programok a tábor ideje alatt — ezt mind megkapják a gyerekek. Mert igaz, focitáborról lévén szó, nem csak fociznak. „Az is a cél, hogy ne csak és kizárólag a labdarúgásról szóljon ez a hét. Szeretnénk lehetőséget biztosítani az ittlétre azoknak is, akik kevésbé, vagy egyáltalán nem focisak. Ezért aztán kézművesfoglalkozásokkal bővítenénk a programot a jövőben. Ám most most sem csak a labdáról szólt a hetünk, mert például kedden voltak íjászaink, akik bemutatót tartottak, majd ki lehetett próbálni a fegyvert is. Míg három csapat edzett, a negyedik vett részt a foglalkozáson, majd cseréltek” — vázolja Gergely.

Négy korosztály, négy csapat, gyerekek négy éves kortól egészen a tizenhat évesig megfordultak ezen a héten a nyákvárkonyi futballpályán. Ők jól érezték magukat, a szülők is elégedettek, s ez a táborvezetőknek már magában elég visszajelzés ahhoz, hogy folytassák a tevékenységet a jövőben is.

(dor)