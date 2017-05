Nyugat-szlovákiai Tipos III. liga, 28. forduló: Zsinórban hatodszor buktak a kiesőjelölt nagymegyeriek

A DAC-fakó játékosainak ízlett a Topvar, három ponttal távoztak Nagytapolcsányból. Pontosztozkodással fejeződött be a nagyölvediek és a vágsellyeiek megmérettetése. Máriatölgyesen nem termett babér a bentmaradásért küzdő érsekújváriaknak, a galántaiak is vereséggel zártak Privigyén. Zsinórban hatodszor buktak a kiesőjelöltek között lehorgonyzott nagymegyeriek. A bősiek is csalódást keltettek teljesítményükkel, A gól nélküli döntetlen egyetlen pozitívuma, hogy folytatódott a Straka-legénység veretlenségi sorozata. A bősiek ugyanis zsinórban hetedik bajnokijukon őrizték meg veretlenségüket.



Eredmények:

Horná Nitra–Galánta 3:1 (3:1), g.: Halmeš (2.), Turančík (4.), Filkorn (6.), ill. Revák (44.).

KFC Komárom–Negyed 2:2 (2:2), g.: Haša (19., 28.), ill. Obassi Fritz Ambassa (25.), Královič (30.).

Topoľčany–DAC B 0:2 (0:0), g.: Sandal (50.), Sabler (89.).

Nagyölved–Vágsellye 1:1 (1:0), g.: Cingel (45.), ill. Račkovič (79.).

Dubnica n/V.–Érsekújvár 2:1 (0:1), g.: Vaško (62.), Horecký (65.), ill. Tawanda Tapiwa Muchaya (24.).

Beluša–Šurany 2:1 (0:1), g.: Mišutka (61.), Gorelka (90.), ill. Dudáš (11. – 11-esből).

Nemšová–Nagymegyer 4:2 (1:1), g.: Usman Adekunle Issa (34.), Uche Innocent Nwofor (56.), Prekop (66.), Fabuš (81.), ill. Pisár (24.), Tóth (79.).

Bős–ViOn Zl. Moravce B-Vráble 0:0.

Led. Rovne–Horses 5:0 (1:0), g.: Lipták (42.), Detko (50.), Prekop (56.), Púček (75., 83.).

Szabadnapos: Púchov.



A bajnokság állása:

1. KFC Komárom x 28 x 20 x 5 x 3 x 66:24 x 65

2. Led. Rovne x 27 x 17 x 5 x 5 x 55:28 x 56

3. Púchov x 27 x 15 x 7 x 5 x 44:19 x 52

4. Beluša x 28 x 14 x 6 x 8 x 37:31 x 48

5. ViOn Zl. Moravce B x 28 x 12 x 7 x 9 x 40:33 x 43

6. DAC B x 28 x 11 x 9 x 8 x 37:28 x 42

7. Galánta x 27 x 12 x 5 x 10 x 46:35 x 41

8. Nemšová x 27 x 12 x 3 x12 x 41:41 x 39

9. Nagyölved x 28 x 10 x 8 x 10 x 39:43 x 38

10. Bős x 27 x 10 x 7 x 10 x 28:28 x 37

11. Dubnica n/V. 27 x 10 x 6 x 11 x 37:38 x 36

12. Topoľčany x 28 x 11 x 3 x 14 x 33:39 x 36

13. Vágsellye x 28 x 9 x 8 x 11 x 30:31 x 35

14. H. Nitra x 27 x 9 x 4 x 14 x 33:48 x 31

15. Horses x 28 x 9 x 4 x 15 x 29:55 x 31

16. Šurany x 27 x 8 x 6 x 13 x 42:52 x 30

17. Érsekújvár x 27 x 7 x 6 x 14 x 38:40 x 27

18. Nagymegyer x 27 x 7 x 4 x 16 x 30:56 x 25

19. Negyed x 28 x 4 x 5 x 19 x 29:65 x 1

