Nyugat-szlovákiai Tipos III. liga, 35. forduló: Fél évet kellett várni a negyediek újabb győzelmére

A listavezető komáromiak igazolták ambícióikat, az élmezőnyben tanyázó Lednické Rovne otthonából három ponttal utaztak haza. A bősiek ügyeltek a részletekre, taktikailag fegyelmezett játékkal pontot raboltak a trencséni AS játékosait is felvonultató Nemšová elleni összecsapáson. A bősiek (Malý)11-est hibáztak, egyszer a hálóba is betaláltak, de a játékvezető nem adta meg a vendégek szerint szabályos gólt. Ugyancsak jó rajtot vettek a kiesési zónából menekülő érsekújváriak, a galántaiak és a vágsellyeiek. A DAC-fakó viszont vereséggel kezdte a tavaszi idényt.

Eredmények:

Érsekújvár–Topoľčany 3:0 (1:0), g.: Yannick Georges Nlomngoi (42. – öngól), Kráľ (52.), Ešek (60.).

Dubnica–Púchov 1:1 (1:1), g.: Jakúbek (40. – 11-esből), ill. Gamboš (15.).

Nagymegyer–Negyed 0:1 (0:0), g.: Královič (82.).

Horná Nitra–Beluša 1:2 (1:1), g.: Bublák (30.), ill. L. Zápotoka (13.), Hrenák (62.).

Horses–DAC B 3:1(0:0), g.: Mrocek (56.), Olej (61.), Barta (89.), ill. Černák (69.)

Nemšová–Bős 0:0.

Lednické Rovne–KFC Komárom 1:2 (0:1), g.: Detko (89.), ill. Čtvrtníček (19. – 11-esből), Bilyk (69.).

ViOn Zlaté Moravce-Vráble B–Vágsellye 0:3 (0:1), g.: Domasta (40.), Prúčny (69. – 11-esből), Surányi (77.).

Galánta–Nagyölved 3:1(2:0), g.: Meszlényi (23. – 11-esből), Winkler

(44.), Baša (90.), ill. Kubala (56.).



A bajnokság állása:

1. KFC Komárom x 19 x 14 x 3 x 2 x 47:14 x 45

2. Púchov x 19 x 12 x 5 x 2 x 39:12 x 41

3. Led. Rovne x 19 x 12 x 3 x 4 x 38:25 x 39

4. Beluša x 19 x 10 x 5 x 4 x 27:18 x 35

5. Topoľčany x 19 x 10 x 2 x 7 x 31:25 x 32

6. ViOn Zl. Moravce B x 19 x 9 x 4 x 6 x 31:24 x 31

7. Galánta x 19 x 9 x 3 x 7 x 34:25 x 30

8. DAC B x 19 x 8 x 6 x 5 x 25:20 x 30

9. Nagyölved x 19 x 8 x 5 x 6 x 27:27 x 29

10. Vágsellye x 19 x 7 x 5 x 7 x 24:20 x 26

11. Horses x 19 x 7 x 3 x 9 x 22:32 x 24

12. Bős x 19 x 6 x 4 x 9 x 17:22 x 22

13. Šurany x 18 x 6 x 3 x 9 x 30:38 x 21

14. H. Nitra x 19 x 6 x 3 x 10 x 23:34 x 21

15. Nagymegyer x 19 x 6 x 3 x 10 x 18:32 x 21

16. Nemšová x 19 x 5 x 3 x11 x 21:34 x 18

17. Dubnica n/V. 19 x 4 x 4 x 11 x 18:31 x 16

18. Érsekújvár x 19 x 4 x 2 x 13 x 23:33 x 14

19. Negyed x 19 x 3 x 2 x 14 x 19:48 x 11

ái