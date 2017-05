Okosotthon, amely megtakarítást is jelent? Már hazánkban is elérhető

Tudta, hogy háztartási gépei, amelyeket készenléti állapotban hagyva nem húzunk ki a konnektorból, évente akár 80 euró többletköltséggel is megterhelhetik a családi kasszát? Ha ehhez az összeghez hozzáadjuk a nonstop bekapcsolt állapotban lévő háztartási gépeink fogyasztását, mint a hűtészekrény, fagyasztóláda, indukciós főzőlap, ... máris 120 euró éves többletköltségnél járunk, amely egyes háztartások esetében ennél akár jóval több is lehet. Manapság a háztartásokban nem ritkán több televízióval, számítógéppel vagy notebookkal is találkozhatunk, némely családnál szinte minden egyes családtagra jut egy. Ennek függvényében rohamosan nő a villamosenergia-fogyasztás is.