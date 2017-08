Olyan történik az Egyesült Államokban, amire 99 éve nem volt példa

A kilencvenkilenc éve nem látott teljes napfogyatkozás alatt az Egyesült Államokban a nyugati parttól a keleti partig, egy, az egész országot átszelő sávban látható lesz, ahogy a Hold rövid időre teljesen kitakarja a Napot, így annak csak külső légköre, koronája látható az égbolton.

A szakértők szerint a jelenséget a közösségi médián és az egyéb közvetítéseken keresztül nyomon követőkkel együtt, a természeti jelenség nézőközönsége akár rekorddöntő is lehet.

Legutóbb 1979-ben volt olyan teljes napfogyatkozás, amely a kontinentális Egyesült Államok egyes részeiről látható volt, a mostanihoz hasonló esemény azonban utoljára 1918-ban következett be.

Kedvező időjárás esetén Oregontól Dél-Karolináig 14 államban lesz megfigyelhető a teljes napfogyatkozás magyar idő szerint szerint 19 óra 16 perc és 20 óra 48 perc között.

Az "amerikai sötétség" hetek óta lázban tartja a tudósokat és a lakosságot. Az Egyesült Államok északnyugati térségétől délkeletig húzódó, mintegy 100 kilométer széles sávban látható égi jelenség mintegy két és fél percig fog tartani. Ezen a területen nagyjából 12 millióan élnek, további 200 millióan pedig egy napi utazásra. Ráadásul a Hold árnyéka 20 nemzeti parkon is átvonul.

Rengetegen utaztak el Oregon, Idaho és Wyoming távoli nemzeti erdőségeibe és parkjaiba, hogy onnan csodálják meg a természeti jelenséget, míg mások például egy illinoisi focistadionba váltottak jegyet, hogy tömegben élvezzék a látványosságot.

Már több tízmillió darab fogyott a természeti jelenség megfigyelésére alkalmas védőszemüvegekből, de az orvosok továbbra is azon igyekeznek, hogy felhívják a figyelmet a súlyos szemkárosodásra, amelyet a napfogyatkozás szabad szemmel vagy nem megfelelő eszközzel való követése okozhat.

Számos műhold, repülőgép és több mint 50 meteorológiai léggömb fogja figyelni a napfogyatkozást, amelyet - köztük az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) is - élőben közvetítenek. A megfigyelésben a Nemzetközi Űrállomás (ISS) asztronautái is részt vesznek. Emellett a Földről több ezer privát teleszkóp is követi, amint a Hold elhalad a Nap és a Föld között.

A rendkívüli természeti jelenségről részletes összeállítást tett közzé honlapján a Magyar Tudományos Akadémia (MTA), két linket is feltüntetve, amelyekre rákattintva nyomon követhető a napfogyatkozás (http://mta.hu/tudomany_hirei/teljes-napfogyatkozas-az-oceanon-tul-de-mi-sem-maradunk-le-rola-107939).

Az MTA összeállítása szerint egy teljes napfogyatkozás sávja legközelebb 2024. április 8-án ismét az Egyesült Államok szárazföldi területeit szeli át, majd 2026. augusztus 12-én Izlandtól Spanyolországig lesz látható teljes napfogyatkozás, röviddel utána pedig Gibraltárra vagy Észak-Afrikába kell utazni annak, aki nem akar lemaradni a 2027. augusztus 2-i jelenség megfigyeléséről. Az utóbbi során a teljességi fázis 6 perc 23 másodperc hosszúságú lesz, ami nem sokkal marad el a totalitás elméletileg lehetséges leghosszabb időtartamától, ami 7 perc 32 másodperc.

Magyarország területéről még hosszú ideig nem látszik teljes napfogyatkozás. Legközelebb 2075. július 13-án gyűrűs napfogyatkozást lehet majd észlelni, hat évvel később pedig, a 2081. szeptember 3-i teljes napfogyatkozás idején a ma még fiatal generáció tagjai lehetnek szemtanúi annak, hogy a Hold árnyéksávja átszáguld hazánkon.

