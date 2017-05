Online drogkereskedők nyakára lépett a NAKA

A rejtett weboldalon keresztül hatalmas mennyiségekben árultak marihuánát és szintetikus drogokat. Most sikerült letartóztatni két szlovák személyt is, akikre hosszú éves börtön várhat.

A rendőrség történelmi sikernek tartja a virtuális világban elért sikert.

A rendőrök hónapok óta figyelték az oldalt, ahol senki nem tudott semmit a másikról, mindenki névtelen maradt. A drogért nem átutalással vagy készpénzzel, hanem virtuális pénzeszközzel, bitcoinnal lehetett fizetni.

A szlovák rendőrségnek az Europol tapasztalatait is felhasználva sikerült kézre kerítenie egy szlováktestvérpárt. Az Europol szerint ezt az oldalt többnyire szervezett bűnbandák, de egyének is használták. Most azt vizsgálják, hogy ki mivel kereskedett, ki kicsoda volt az udvaron.

Ugyanakkor számolnak azzal, hogy megpróbálnak majd visszavágni hackertámadás formájában, mivel a terjesztőket mintegy 200 ezer eurótól vágták el.

Azt nem árulták el a rendőrök, hogyan sikerült leleplezniük az illegális netes bizniszt, de közlésük szerint most már közelebb jutnak ahhoz, hogy másokat is leleplezzenek.

A testvérpár 15 évig terjedő szabadságvesztésre számíthat.

