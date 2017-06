Őrizetbe vettek egy cseh riportert, mert golyóálló mellényt viselt

Spronglt a múlt héten vették őrizetbe, de óvadék ellenében szabadlábon védekezhet. Ha bűnösnek találják, akár ötévi börtönre is ítélhetik - közölte a Nova.

Az irozhlas.cz cseh hírportál úgy tudja, hogy Sprongl egyheti bangkoki riportkészítés után Irakba tartott. A repülőtéren beszállás közben vették őrizetbe. Az újságíró a Cseh Rádió hírműsorának elmondta, hogy a beszálláskor kirángatták a mellényt és a sisakot a hátizsákjából és közölték, ha ott hagyja, elutazhat, ő azonban nem akart Irakba a felszerelés nélkül utazni.

A riporternek 70 ezer koronának (több mint 820 ezer forintnak) megfelelő összegű óvadékot kellett letennie, pere legkésőbb 48 napon belül kezdődik.

A héten Anthony Chenget, a CCTV kínai televízió angol nyelvű adásának brit riporterét és Florian Witulski német szabadúszó fotóriportert is előállították hasonló ok miatt, amikor be akartak szállni egy Irakba tartó gépre, hogy az iraki kormányerők moszuli offenzívájáról tudósítsanak.

MTI/para