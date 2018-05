„Öröm Dunaszerdahelyen élni, vádlott úr!”

A tárgyalás Zakál Ferenc meghallgatásával kezdődött, aki múlt héten már az őt illető vádpontokkal kapcsolatban vallomást tett, most már csak olyan ügyekben kérdezték őt, melyek elkövetéséhez nem volt köze. Ilyen volt Reisz Andor meggyilkolása – akihez Zakál a legközelebb állt a csoportból. Reiszt 2006-ban tették el láb alól saját bűntársai és barátai – ő volt az, akinek holttestét ledarálták, majd maradványait a Kis-Duna egyik mellékágába öntötték Horváth Lehel csótfai birtokán.

Zakál még találkozott Reisszel a férfi halála előtti napon, állítása szerint később kereste is, hova tűnhetett, azonban valaki leállította.

„Valaki szólt – pontosan már nem tudom, kicsoda –, hogy ne keressem, mert én is rosszul járok“

– jelentette ki Zakál Ferenc.

Zakál Ferenc a bíróságon

A csicsói férfi után Bugár György vallomástétele következett, és a két vádlott között kemény nézeteltérés alakult ki.

„Ha Zakál nem lopja el Reisz naplóját, amiben Reisz vezette a pénzeket meg mindent, akkor Andor még ma is élne“ – szögezte le Bugár, amire Zakál azzal reagált, hogy Bugár kijelentése nevetséges.

„Hazudik. Nem is tudom, miért talál ki ilyet, hogy én elloptam Reisz naplóját, és hogy ezért gyilkolták meg. Ez hazugság“ – mondta Zakál.

A végén "elrendezték" a fehér lovakat

Bugár György – Zakállal ellentétben – elismerte, hogy a Sátor-féle bűnbanda tagjaként tevékenykedett, és a dunaszerdahelyi Nagy Zsolthoz hasonlóan ő is felsorolta a bűnszervezet minden tagját, azokat is, akik nincsenek a vádlottak között, és jelenleg is szabadon élnek a Csallóközben.

A csoporton belül betöltött szerepéről Bugár György így beszélt:

„Az ÁFA-csalásokkal Reisz Andor, Kádár Krisztián, M. Erik, Konkoly Szilveszter, Vlčko Palo, Zakál Ferenc, Csörgő Judit, Nagy Zsolt, Nagy Tamás, B. Gábor, D. Ferenc foglalkoztak. Reisz, Kádár vagy Sátor szólt N. Frédinek, hogy szerezzen valami embert, akire lehet céget csinálni. Aztán Frédi szólt Sz. Istvánnak, az szerzett pár embert. A végén aztán el kellett rendezni őket. Elásni... A fehért lovakat...”

– mondta halkan, de határozottan Bugár György.

A vádlott elmondása szerint N. Frédi dolga volt, hogy elássa a már „elhasznált” strómanokat, de a férfi az Écsi-gyilkosság elkövetése közben meghalt, és feladatát Konkoly Szilveszter vette át, aki 2016-ban öngyilkos lett a vizsgálati fogságban.

Konkolynak „néha” – többedmagával – maga Bugár is segített a „munkában”.

„Sátorral csinálták, vagy ha nem Sátorral, akkor szólt nekünk, hogy segítsünk neki. Eleinte csak őriztük a helyszínt, aztán volt úgy, hogy ki kellett ásni a lyukat. Ebben még Márik Andor, Szamaránszky Roland és Nagy Zsolt segítettek”

– mondta a vádlott.

Mivel Bugár megemlítette, hogy számos alkalommal találkozott Sátor Lajossal 2000 és 2010 között, az ügyész megkérdezte őt, tudta-e, hogy Sátor akkoriban végig körözés alatt állt. A férfi erre meglepően naiv választ adott:

„Nem. Ő azt mondta, ha valahol találkoztunk, hogy csak ki akarják hallgatni a tízes gyilkossággal kapcsolatban. Ennyi. Amúgy mozgott rendesen. A városban, Dunaszerdahelyen, Galántán, Pozsonyban, járkált motorral, autóval, megállt az utcán, meg minden”

– írta körül a hihetetlen helyzetet a férfi.

Bugár György Écsi Béla 2003-as elrablásáról és meggyilkolásáról is beszélt, ugyanis ő is ott volt a csoport tagjai között, akik az akciót végrehajtották. Ő azonban azt állítja, hogy nem tudott arról, mi készül, aznap Sátorral múlatta az időt, autóztak Pozsonyban, amikor egyszer csak az akció kellős közepén találta magát.

„Velem nem volt előre megbeszélve, hogy mi fog történni. (...) Azt hittem, valami karambolt látunk. Lövéseket hallottam, és lebuktam, féltem, hogy lelőnek. Sátor kiszállt, és újra lövések voltak, azt hittem, lelőtték őt. Ajtócsapkodást, kiabálást hallottam, és amikor felegyenesedtem, már csak egy autó volt ott. Sátor azt mondta, üljek át abba, és kövessem őt” – vallotta Bugár, aki ezután részt vett a gödör kiásásában valahol Tallós és Királyrév között, ahova a Sátor és Reisz által megfojtott Écsi Bélát, és a már említett bűntársukat, N. Frédit temették.

Bugár György

Megfojtotta a strómant

A vád szerint Bugár György 2007-ben megfojtott egy „fehér lovat”, vagyis strómant, a dióspatonyi L. Gellértet, akinek az volt a veszte, hogy az ő nevén működött egy cég, amin keresztül a bűnszervezet ÁFA-csalásokat vitt végbe.

Bugár beismerte tettét a bíróság előtt. Elmondása szerint az egész ügy Horváth Lehel birtokán indult, és ott is ért véget. Csótfán találkozott Sátor Lajossal, aki beültette őt és Csontit a kocsijába, majd elhajtottak, hogy elintézzenek valamit. Nem mentek messze, a dunatőkési Hubert Panziónál már várta őket D. Ferenc és fia, kocsijukban pedig L. Gellért, aki nem volt túl beszámítható állapotban.

„Be volt fetizve vagy be volt rúgva. (...) Sátor odament a kocsijukhoz, majd pár percnyi beszélgetés után L. Gellért átült a mi autónkba, és visszamentünk Lehelhez. Ott Sátor arra utasított, hogy fojtsuk meg L. Gellértet”

– vallotta Bugár.

Ez már az az időszak volt, amikor Sátor előírta embereinek, hogy ne fegyverrel gyilkoljanak, mert azzal sok a macera, el kell tüntetni mint bizonyítékot. Így az áldozatot Csonti és Bugár a földre fektették, Bugár rátérdelt a hátára, és egy spárgával megfojtotta őt. Közben Horváth egy munkagéppel kiásta a strómannak szánt gödröt, amibe aztán eltemették a férfit

„Sajnálom, amiket elkövettem, és bocsánatot kérek minden hozzátartozótól” – fejezte be vallomását Bugár György.

Az egyik csendben maradt, a másik azt se tudja, mi van

A bíróság ezután Vlčko Pavelt szólította a terembe. A bűnszervezet tagja élt jogával, és elutasította a vallomástételt, azonban jelezte, hogy a későbbiekben hajlandó lesz beszélni.

Pavel Vlčko a vádlottak padján

Az, hogy mi volt ennek az oka, csak további tanúk meghallgatása után fog kiderülni. Mindenesetre a bírósági szenátus elfogadta, hogy Vlčko most inkább csendben maradt.

Vlčko után Márik Andort vezették át cellájából a tárgyalásra, aki mellesleg a vizsgálati fogságban öngyilkosságot elkövető Konkoly Szilveszter mostohatestvére.

Márik Andor Vlčkóhoz hasonlóan nem akart beszélni, ám döntését nem tudta kellőképpen megindokolni. Miután a szenátus elnöke felhívta figyelmét arra, hogy nem használhatja így ki az eljárási rendet, Márik mégis vallomást tett, ami meglehetősen komikusan indult.

Márik Andor

Miután a „Kövér” becenévvel illetett Márik Andor elmondta, milyen viszonyt ápol vádlottársaival és a bűnszervezet egykori tagjaival, olyan kijelentést tett, hogy attól nemcsak az egész hallgatóságnak, de még a jelenlévő börtönőröknek is mosolyra görbült a szája.

„Dunaszerdahelyen nem létezett semmilyen csoport. Ez a sajtó által használt jelző, ott hallottam először, hogy Sátor-csoport. Nem volt ilyen csoport. Dunaszerdahelyen ilyet sose hallottam”

– mondta Kövér, nem törődve azzal, hogy bizonyos vádlottársai már részletes vallomást tettek a csoport tevékenységéről.

A kijelentést nem állta meg szó nélkül a bírósági szenátus elnöke sem, akinek bár nem ildomos kommentálnia az elhangzottakat, most azonban kivételt tett:

„Öröm Dunaszerdahelyen élni, vádlott úr!”

– szúrta oda bíró, amire a a teremben ülők jó része hevesnek nem mondható, de megkönnyebbülést nyújtó, visszafogott nevetésben tört ki.

A Márik által előadottakat hallva talán a férfi jobban tette volna, ha mégsem tesz vallomást, mert elmondása szerint ő nem kötődött a szerinte nem létező csoporthoz, melynek tagjaival 2004 őszétől nem is tartotta a kapcsolatot. Ennek oka az volt, hogy Kövér 2003-ban vizsgálati fogságba került, mert vett egy kamionnyi lopott tévét.

„Még egy levelet se írtak nekem, amikor bent voltam. Ahogy kijöttem, megszakítottam velük a kapcsolatot”

– mondta Márik Andor, aki viszont a 2003-ban még jelen volt, amikor Sátorék végeztek Écsivel. Bár Csonti és Bugár György is úgy emlkékszik, Márik segített kiásni a gödröt, amibe Écsit és N. Frédit temették, a vádlott csupán azt ismerte el, hogy Reisz Andor utasítására őrizte a szóban forgó erdős részre vezető utat, de fogalma sem volt arról, hogy mi történik a helyszínen.

„Egy tavaszi estén Zsidó Andor (=Reisz Andor) odajött hozzám, hogy vigyem el Tallósra, és hogy őrizzem az utat a határban, és adó-vevőn szóljak, ha jön valami rendőrautó, mert Écsivel valami problémájuk volt” – vallotta Márik, aki az akció után több társával együtt gyalog ment haza a határból.

Márik Andor nem tud semmiről

„Négyen mentünk haza együtt. Nem beszéltünk arról, mi történt, nagyon siettek, szinte futottak. Emlékszek, hogy amikor lemaradtam, szekáltak, hogy Kövér, gyere már!” – idézte fel a történéseket a vádlott, akinek a végére sikerült egy újabb aranyköpéssel megfejelnie a kihallgatása elején elhangzottakat:

„Én nem tartoztam a Sátorékhoz. Azt se tudom, hogy Écsi a Pápayékhoz tartozott-e.”

(db)

