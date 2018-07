Őrült tragikomédiát mutat be a kassai Thália

A rangos fesztiválnak szlovákiai magyar vendégszereplője is lesz, ugyanis augusztus 1-jén a Kassai Thália Színház itt mutatja be legfrissebb produkcióját, a Leenane szépe című darabot.

A premier alkalmából Czajlik Józseffel, a kassai színház igazgatójával készítettünk villáminterjút.

A Leenane szépe című új Thália-előadás rendezője Bérczes László, az Ördögkatlan egyik főszervezője. Adódik a kérdés: nem véletlen a Thália vendégszereplése, ugye?

Nem, perszehogy nem véletlen. Az Ördögkatlanról tudni kell, hogy több mint 100 színházi előadás lesz ott öt nap alatt, ami irgalmatlan mennyiség, és ez is jelzi azt, milyen kulturális sziget tud létrehozni ez a fesztivál. Laci nemcsak mint rendező, hanem mint az Ördögkatlan szervezője is besegített az előadás létrehozásakor, úgyhogy kézenfekvő volt, hogy az előadás eljuthat a fesztiválra.

Ez igazából a darab magyarországi “utóéletének” kezdete volna, mert az augusztus 1-i előadás után szeptember 28-án a Nemzeti Színházba megyünk vele Budapestre, és nagyon szeretnénk, ha később találnánk egy budapesti játszóhelyet a Leenane szépének.

Tehát elképzelhető, hogy a Kassai Thália Színház bemutatásában műsorra tűznék ezt a darabot valahol Budapesten is?

Nem szeretném ezt elkiabálni, inkább csak annyit mondanék, hogy az Ördögkatlanon és a Nemzeti Színházban biztosan bemutatjuk a darabot, utána pedig meglátjuk, mi lesz. A terveink között szerepel, hogy találjunk neki játszóhelyet Budapesten.

A Leenane szépe egy négyszereplős darab, és azon kívül, hogy a Jászai Mari-díjas Bérczes László rendezi, rendkívül erős szereposztást kapott – az egyik főszerepet a szintén Jászai-díjas Szarvas József játsza. Mit lehet tudni a szereplőgárdáról?

Szarvas Jóska a Nemzeti Színház tagja, egy nagyszerű színész, Lacinak is jó barátja, másrészt már én is régóta csalogatom, hívom őt a kassai színházba, úgyhogy ez egy nagyon jó pillanat, hogy összejött a találkozás. Ollé Eriket és Varga Anikót sem kell bemutatni a közönségnek, Erik egy régi nagy színészkollégám, barátom, Varga Anikó szintén, az utóbbi időben pedig a szlovák televízió egy történelmi sorozatában főszerepet is játszott. Habodász Pisti pedig a kaposvári egyetemen tanul, őt mint fiatal tehetséget szeretnénk bemutatni a közönségnek.

A Leenane szépének szerzője egyébként Martin McDonagh, akinek darabjait sok színház játsza Európa-szerte, továbbá forgatókönyveket ír és filmet is rendez, a Három óriásplakát Ebbing határában című filmje tavaly két Oscar-díjat is nyert.

Ollé Erik és Varga Anikó

A hazai közönség mikor találkozhat a darabbal?

Általában 9-12 hónapos csúszásban vagyunk, ami a repertoárban lévő darabok utaztatását illeti. A Leenane turné így várat még magára, de tervezünk egy bemutatósorozatot, melyen több szlovákiai magyar városban, illetve Pozsonyban – szintén a nemzeti színházban – mutatnánk be az előadást. Ez természetesen pályázatfüggő, illetve a szervezés is nagyon időigényes, de tervben van ez is.

(db)