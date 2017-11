Orvostanhallgatók izzasztották a pozsonyi egyetemi kórház magyar igazgatóját

Az ország legnagyobb kórházát 4 hónapja igazgató Kovács György több kényes témát nyitott meg a hallgatók előtt, mint például az orvosok bérezése, az egyetemi kórház szétválasztása vagy épp a CT vásárlások rendszere.



A rövid előadás végén az orvostanhallgatók kérdezhettek a kórház vezetőjétől. A diákok nem kímélték a pár hónapos vezérigazgatót.

Kíváncsiak voltak például arra, hogy mivel akarja meggyőzni a vezérigazgató a fiatal orvosokat, hogy egy ilyen eladósodott kórházban építsenek karriert. A vezérigazgató a kórház költségvetésének megreformálásával, a kórház csúcsintézménnyé való átalakításával, illetve a vezetőség és az orvosok közti kommunikáció nyitottabbá tételével érvelt.

A orvosi kar dékánja, prof. Juraj Šteňo is jelen volt a teremben, aki emlékeztetőül közölte a diákokkal, hogy a pozsonyi egyetemi kórház kiemelt egészségügyi intézmény, ami azt jelenti, hogy azokat a beteget is ellátják, akiket más kórházak képtelenek. Így ide kerülhetnek azok, akiknek az ellátása olyan költséges, hogy azt a kis kórházak nem tudják vagy nem akarják vállalni. "Tehát értelemszerű, hogy ennek a kórháznak sokkal nagyobb költségtermelése van" - figyelmeztetett.



A vezérigazgató szorosabbra szeretné fűzni az orvostanhallgatók és az intézmény közti kapcsolatot is, ezért gyakrabban látogat majd el olyan intézményekbe, ahol az egészségügy szakembereit képezik. "Nyíltabbá és intenzívebbé kell tenni a kórház és az abban dolgozók közti kapcsolatot" - hangsúlyozta az egyetemi kórház vezérigazgatója.

