Összefogott Bős a házát karácsony előtt elvesztő családért

A felajánlott anyagi és egyéb támogatásnak köszönhetően nekifoghatnak egy élet újjáépítésének, amint a biztosító vizsgálata lezárul, és az idő is engedi. A gyűjtés azonban továbbra is folytatódik.

Az adományokat továbbra is egyenesen a család számlaszámára lehet eljuttatni:

SK15 0200 0000 0032 2509 5059

Karácsony előtt néhány nappal tulajdonképpen tönkrement egy háromtagú bősi család élete. December 20-án, kedden délelőtt egyikük sem tartózkodott otthon, amikor tűz ütött ki.

„Rövidzárlat a kazánházban, az elosztódobozban, ezt állapították meg a tűzoltók” – közölte Gyula, az apa.

A szülők dolgoztak, lányuk iskolában. Egy szomszéd vette észre a füstöt, és riasztotta a tűzoltókat, akik állítólag 10 percen belül a helyszínen voltak, ekkorra azonban a nagy intenzitással égő tűz már szétterjedt az egész tetőszerkezeten.

„Csak a főfalak maradtak, a tetőtér teljesen beégett. A tető beszakadt, bent is sok minden elégett. Csak ruhákat tudtunk kimenteni, a bútorok vagy megégtek, vagy eláztak. Valójában odabent minden szemétté vált”

– magyarázta.

Elárulta azt is, hogy azóta édesanyjánál laknak, a város azonban a bősi bálon befolyt összeg mellett felajánlott egy bérlakást is számukra, amelyet a napokban vesznek át. „Munkával teltek az ünnepek, december 23-ára sikerült befejezni a tető bontását, aztán takarítottunk” – fejtette ki.

„A katasztrófa másnapján beszéltem Gyulával, és elmondtam, hogyan tudnánk segíteni a Bősiek-Bősért Facebook-csoporton keresztül, ahol több mint 2300-an vagyunk. Megbeszéltük a károsultakkal, akik adtak egy számlaszámot, amelyre aztán fokozatosan érkeztek a pénzösszegek” – árulta el Jakus Zoltán, a Facebook-csoport adminisztrátora, hozzátéve, hogy a Bősiek Bősért az elkövetkezendő időszakban polgári társulássá alakul, és a júniusban megszervezendő hagyományos jótékonysági fesztiváljukon is kihelyeznek majd egy urnát, ott is bárki adakozhat majd a család számára. Ezen a rendezvényen mindig gyűjtöttünk, volt, hogy beteg gyereknek, árvízkárosultaknak, de minden évben megvesszük a kezdő csomagot az elsősöknek az iskolába” – fogalmazott Jakus.

A mostanáig összegyűjtött pénzösszeg nagyságát egyikük sem szerette volna elárulni, az anyagi támogatás mellett azonban egyéb felajánlások is érkeztek. Gyula elmondta, hogy mosógépet, ruházatot és bútorokat is kaptak, de szakemberek, például villanyszerelők is felajánlották a munkájukat, emellett pedig a városháza és a polgármester is segített konténerekkel, gépekkel, a lebontott törmelék elszállításával.

„Bármilyen döntést hoz a biztosító, lebontjuk a házat, mivel a falak is meg vannak repedve”

– magyarázta Gyula.

Ha minden jól alakul addig, a következő karácsonyukra már tető alatt lehet az új otthonuk.

(szt)