Összetartanak a jányokiak

Milyen jelentősebb beruházásokat sikerült megvalósítaniuk a lezárult esztendőben?

Nagy örömünkre júliusban és augusztusban megtörtént az óvoda épületének felújítása. Likvidáltuk a régi tetőszerkezetet, kicseréltük a nyílászárókat és a hőszigeteléssel is elkészültünk. A kerítés és a környezet rendbe tételét ugyan elkezdtük, de ezek a teendőink már tavaszra maradtak. A felújítást az Állami Környezetvédelmi Alaptól kapott pénzösszegből finanszíroztuk. Szintén állami dotációból felszámoltuk az illegális szemétlerakatot a bústeleki Duna-út melletti területen. A közeljövőben megoldódik a Bústeleki út felújítása is, amelyre 40 ezer eurós hitelt használhatunk föl. Tavasszal, amint az időjárás engedi, nekilátunk a munkálatoknak.

További terveik?

Készen állunk néhány további pályázat előterjesztésével is, várjuk az illetékes szervek kiírását a kamerarendszer kiépítésére, a kultúrház felújítására és a faluház energiatakarékosságának javítására. Egyéb megvalósítandó terveink között szerepel a régi tűzoltókocsi elhelyezése a faluház melleti parkban. A jármű a 19–20. század fordulójáról származik, s állandó jellegű kiállítás formájában a nyilvánosság elé szeretnénk tárni.

És zajlott Jányokon a közösségi élet is az elmúlt időszakban...

A falunappal évről évre három-négyszáz embert sikerül „megszólítanunk“, persze a sztárvendégtől is függ, mennyien jönnek össze a rendezvénysorozatra. Nagyon jó a kapcsolatunk a magyarországi testvérközséggel, tavaly mi is jártunk Farádon, az ottani falunapon, és a farádiak is ellátogattak hozzánk, sőt daloskörük bemutatkozott a jányoki színpadon. A programot egyébként igyekszünk úgy összeállítani, hogy minden műfajból tartalmazzon valamit, hogy minden korosztály találjon benne magának megfelelő műsort. Így meg tudjuk szólítani a község szinte minden lakosát. Nagyon jól működnek a civil szervezeteink, „összehozzák“ és összetartják az embereket. Sikeresek a labdarúgóink, játékukkal sok lakost vonzanak a pályára egy-egy mérkőzés alkalmával. Tűzoltóink ismételten bekapcsolódtak a Nyugat-szlovákia Liga versenysorozatába, méltóképpen megünnepelték a testület megalakulásának 140. évfordulóját, kitüntették az érdemesült tagokat. Aktívak voltak a csemadokosok, ugyanúgy a Vöröskereszt-tagok. A daloskör asszonyai szinte minden helyi rendezvényen hallatják hangjukat. Minden civil szervezetnek „erről a helyről“ is köszönöm becsületes helytállását, és kívánok az új esztendőben további sikereket.

(l, a)