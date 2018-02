Összeült a Híd Országos Tanácsa

A párt Országos Tanácsa támogatja a párt képviselőinek azon igyekezetét, hogy a koalíciós partnerekkel megegyezzen egy egyszeri rendkívüli rendelkezésben, amely rendezi a régi végrehajtások ügyét. A megfelelő jogi normáknak 2019. január 1-jétől kellene érvénybe lépniük.

A HÍD ezt a lépést elsősorban azért tartja szükségesnek, sőt elkerülhetetlennek, mert ezzel az intézkedéssel a polgárok jelentős csoportjának életszínvonala javulhat, és a jogszabály lehetővé tehetné majd számukra a munkapiacra és a normális életbe való visszatérést, emellett részlegesen megszűnhetne a szürkegazdaság, valamint az igazságszolgáltatás elérhetőbbé válna, Ennek köszönhetően a bírák és bíróságok több időt szentelhetnek az egyéb ügyek megoldásának. Ezzel a már 2016 és 2017-ben elfogadott jogszabályokra építenek. Azokra, amelyek megteremtették az új végrehajtások igazságosabb feltételeit és elérhetővé tették a magáncsőd intézményét.

Határozat a nyugdíjkorhatár felső határáról

Az előző kormány a nyugdíjtörvény módosításával a nyugdíjkorhatárt az átlagéletkorhoz kötötte. A nyugdíjkorhatár emelésének ezen formáját egyetlen jelentős politikai erő, sőt a háromoldalú egyeztető tanács sem ellenezte. A nyugdíjrendszer hosszútávú fenntarthatósága szempontjából a Híd szerint is ez a helyes és egyetlen lehetséges megoldás. Ezzel az eszközzel nemcsak a nyugdíjakra jut elegendő pénz, de azok tisztességes valorizálására is. A határouzatban az is olvasható, hogy A HÍD-nak, kormánypártként, sikerült megváltoztatnia a nyugdíjvalorizáció rendszerét. Ennek köszönhetően ez az összeg az eddigi 1,60 euró helyett 8,40 euróra emelkedett.

A HÍD jelenleg nem tartja helyesnek, hogy felelősségteljes szakmai vita nélkül, alkotmánytörvénnyel határozzuk meg a nyugdíjkorhatár plafonját, mert ez a jövőben súlyos terhet jelenthet az államháztartásra. Ez az intézkedés a mai negyveneseket érintené, de nem segítene azoknak, akiknek pár évük van nyugdíjba vonulásig. Temészetesen a jelenlegi rendszer problémáit is tudatosítják. Például azt, hogy a dolgozó csak egy évvel a nyugdíjazása előtt tudja meg, mikor lesz jogosult a nyugdíjra.

A kormánypárt ezér azt javasolja, hogy a jelenlegi törvény úgy módosuljon, hogy az állampolgárok a nyugdíjba vonulásuk előtt legalább 5 évvel értesüljenek erről az időpontról. Biztosak abban, hogy ez javítaná azok helyzetét, akiknek néhány évük van a nyugdíjig, mert nekik minden további hónap terhet jelent. Ez a megoldás a jövő generációval szemben is felelősségteljes megoldás.

(-para-/Híd)