Öt napon belül kétszer is megmászta a Mount Everestet egy csodabogár

A 29 éves Jornet a Summits of My Life című blogján számolt be a teljesítményéről. Május 27-én hajnali két órakor hagyta el az északi, kínai oldalon lévő előretolt alaptábort és este 9 órakor jutott fel a 8848 méteren lévő csúcsra. Az utat mindössze öt nappal az után tette meg, hogy addigi leggyorsabb, az alaptáborból induló csúcsmászását 26 óra alatt teljesítette.

Előzőleg május 22-én gyorsasági rekordot felállítva mászta meg az Everestet: 26 óra alatt, oxigénpalack és rögzített kötelek segítsége nélkül ért fel a 8848 méteres magasságba az alaptáborból.

A kétszeri csúcsmászás Jornet Summits of My Life projektjének része, melynek keretében a sportoló felkeresi a világ emblematikus hegycsúcsait, hogy megmászásukkal gyorsasági rekordokat állítson fel.

A projektet 2012-ben a 4695 méteres Mont Blanc-on kezdte, majd megmászta a 4478 méteres Matterhornt, a 6168 méteres észak-amerikai Mount Denalit és az Argentínában lévő 6961 méteres Aconcaguát, gyorsasági rekordot állított fel a Mont-Blanc-on, a Matterhornon, a Denalin, az Aconcaguán és a Kilimandzsárón.

Jornet jelenleg a Mount Everest alaptáborában pihen, mielőtt visszatér Európába.

A férfi a Skyrunner World Series hosszú távú hegyifutó-bajnokság hatszoros bajnoka, számos nagynevű hegyi ultramaratont nyert meg, köztük a 166 kilométeres Ultra-Trail du Mont-Blanc-t (UTMB) és a 162 kilométeres Grand Raid-et az indiai-óceáni Réunion szigetén.

Jornet előtt néhány nappal szintén öt napon belül kétszer mászott fel a Mount Everest csúcsára az india Ansu Dzsamszenpa: ő az első nő, akinek sikerült ez a teljesítmény.

MTI