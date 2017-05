Ötletrohamot kapott a kormányfő: ígéret ígéret hátán

Robert Fico összesen hat változást harangozott be, ami százezreket érintene. Azokat, akik ünnepnapokon is dolgoznak, de olyanokat is, akik munkát keresnek, és az álláslehetőség miatt hajlandóak lennének utazni is.

Az első változás a szociális dömping tilalma lenne, aminek lényege, hogy a Szlovákiába csalogatott külföldi munkavállaló nem kaphat alacsonyabb bért a szlovákiai kollégájánál. Egyforma munkakörülmények között kell, hogy dolgozzanak a munkavállalók, ebben sem lehet különbséget tenni – véli a Smer elnöke.

A minimálbér meg kell, hogy közelítse az 500 eurót – hangzik a következő ficói javaslat. 2019-től ezt az összeget meg is kell haladnia - ígéri a miniszterelnök. Idén ez a summa alig éri el a 435 eurót.

Magasabb pótlékot vizionál Fico azok számára, akik éjszaka dolgoznak. 1,25 euróra szeretné feltornázni az összeget, ami jelenleg fél euró egy órára.

Negyedik elgondolás a szombaton és vasárnap dolgozók anyagi helyzetének javítására vonatkozna, mégpedig kötelező jelleggel. A minimálbér 100 százalékát elérő pótlék ütné a hétvégéken dolgozók markát.

Nem vagyunk híresek a munkavállalói mobilitás tekintetében, ezt kívánja előmozdítani a következő javaslat, ami viszont éppen csak az említés szintjén hangzott el.

A kormányfői munka ünnepi ötletelés utolsó eleme az „apasági munkaszünet“, ami 10 napnyi fizetett szabdságot hirdet a gyermek megszületését követő egy hónapon belül.

Majálisi hangulatban több száz ember előtt nem nehéz elvetni a sulykot. Reméljük, a jelzett változtatásokat minél hamarább átüétetik a valóságba. Egyelőre az ütemtervéről nem tudni semmi közelebbit.

