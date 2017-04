Özönvíz előtt – avagy a Föld napja a Nagymegyeri Filmklubban

A művelődési központ előcsarnokában rendezett tárlaton tizenhárom csallóközi fotográfus természetképei láthatók, tudtuk meg Katona Rékától, aki maga is fotózik, ugyanakkor a Nagymegyeri Filmklub egyik alapítója-irányítója, merthogy vezetőjük nincs, illetve ahogy ő maga mondta tréfálkozva, tízen is vannak. A tárlat megnyitása után nem sokkal a szomszédos színházteremben Leonardo DiCaprio National Geographicnak forgatott Özönvíz előtt (Before the Flood) című, 2016-ban bemutatott világhírű dokumentumfilmjének vetítése kezdődött, mely alkotásban, a klímaváltozás kérdéseivel foglalkozva, az Oscar-díjas színész és környezetvédő aktivista a Föld megmentésére keresi a választ.

A film után Paxián Erik mérnök, vadgazda tartott előadást, melyet beszélgetés követett szűkebb pátriánkról, a Csallóközről mint tájegységről és persze természeti adottságainak, kincseinek megóvásáról.

Ez így együtt tulajdonképpen egy kivételes nap, pontosabban, est volt a zömmel fiatalokat aktivizáló Nagymegyeri Filmklub életében, melyről lelkesen tájékoztatott Katona Réka. 2015-ben az első kültéri vetítésükön mintegy 170-en voltak jelen a szabad ég alatt, egyszerre élvezve a filmet, a nyári égbolt alatt a fű illatát. Nyitott, jó társaságot alkotnak, felszabadult hangulatban kellemesen, egyszersmind hasznosan töltik idejüket a zárdaiskola udvarán, a cserkészcsapat és az ifjúsági központ segítő közreműködésével, melyeknek egy ideje maga az egykori iskola épülete az otthonuk. Persze akadnak más támogatók is, így valósulhatott meg körükben most a Föld napjának programja, és így tűzhetett eddig hét-nyolc filmet a klub műsorára, persze, nemcsak a szabad ég alatt, bár most már a kinti vetítések ideje jön, ha egyelőre lassan is. És Katona Réka elmondása szerint indult mindez onnan, hogy ültek együtt fiatalok, tulajdonképpen tétlenül, de érezve, hogy valamit csinálni kellene, valami hasznosat, ami új színt visz a város életébe. Így született meg a filmklub.

(bodnár gy.)